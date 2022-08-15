نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث البيانات الضمان الاجتماعي المطور وتوقيت صرف الدفعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت ادارة الموارد البشرية عن وضع شروط لاستحقاق برنامج الضمان الاجتماعي والتي لابد من توافرها في المتقدم للحصول على المعاش وأكدت الوزارة أن البرنامج لن يتم ايقافه في صرف أي إعانة مالية للمستفيدين ابدا وسيتم تصنيف المستفيدين بعد أن يصدر القرار الخاص بالقبول في الضمان الاجتماعي.

الضمان الإجتماعي المطور

قامت ادارة الموارد البشرية بالتطوير من النظام الخاص بالضمان الاجتماعي حيث شرعت بتحقيق الحماية الاجتماعية أكثر الفئات احتياجا، ولا يتوقف فقط على الدعم المادي لمن يحتاجه، بل اعلنت ايضا انها تقدم العديد من الخدمات التدريبية والتأهيلية بجانب خدمات الخاصة بالتوظيف لتحسن من القوى العاملة وتحسن من مهارات المستحقين تعاونا مع الصندوق الخاص بتنمية الموارد.

كما اكدت الوزارة انها تقوم بتصنيف الأشخاص ممن تم الموافقه على استحقاقهم للبرنامج بعد ان تم قبولهم في البرنامج الى ثلاثة فئات هم المستفيدين غير المؤهلين، المستفيد القادر، والمسنين، والمعاقين ومن هم مصابون بأمراض يمكن أن يتم علاجها والنزول الى العمل لذلك تم وضع خطة لتأهيل المستفيدين سواء كانوا من القادرين أو غيره طبقا للوائح الضمان المطور.

طريقة التسجيل الضمان الاجتماعي الجديد 1444

يمكن التسجيل في الضمان الإجتماعي من خلال التوجه الى المنصة الخاصة بالدعم وبعض المزايا الإجتماعية من خلال الدخول الى رابط الضمان المطور ، ابدأ في تسجيل الدخول كمستخدم حديث من خلال القيام بملئ البيانات التي تطلب منك ثم قم بعمل مصادقة على رقم الجوال وقم بربط الحساب برقم الهاتف من خلال القيام باستخدام الرمز الذي يأتي على جوالك في الخانه المخصصه ويمكنك الان ان تقوم بتقديم طلب للحصول على دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور لعام 1444.

يجب ان تقوم بتعبئة النافذة من خلال كلمة السر واسم المستخدم وتوجه الى المنصة الخاصة بالحماية الاجتماعية من خلال منصة الوصول الوطني الموحد، ثم انقر على وصول الضمان الاجتماعي، ثم قم بملئ البيانات الخاصة بالنموذج في ابشر سوف يتم ارسال رساله نصية بداخلها رمز التحقق قم بكتابته في الخانة الخاصة به وسيتم ارجاعك الى المنصة الخاصة بالضمان الاجتماعي وانتقل الى ارشيف ملئ البيانات وانتهي من ادخال المعلومات وسيطرح عليك بعض الاسئله يجب عليهم بطريقة صحيحة ثم املأ بيانات الحساب المصري ايبان.