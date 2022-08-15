نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقائق مذهلةعن أفضل مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max في المقال التالي

عمر شويل - جدة آيفون 14 برو ماكس أصدرت شركة آبل المعروفة آيفون 14 برو ماكس مع النسخة الأحدث من السلة الخاصه بها وياتى الموبايل بممزلت متعددة وتقنية حديثة مع جودة كاميرا أفضل وتصميم مختلف وسوف نعرض مميزات آيفون 14 برو ماكس بالتفصيل حيث أن شركة أبل ما تكون من الشركات الرائدة حول العالم نظراً لما تقدمه دائماً من مميزات متنوعة في إصدارتها المختلفة للهواتف المحمول للمستخدم.

المميزات الرئيسية مواصفات ايفون 14 برو ماكس

يأتي الموبايل بشاشة ٦.٧ إنش من النوع Super Retina XDR مع Ceramic Shield والذي يعد اقوع زجاج بين مختلف الهواتف المحمولة، ، كما أن الشبكة التي يدعمها الهاتف هي شبكة 5G وهي ذات سرعة عالية وتوفر انترنت بسرعه عالية جداً، يدعم الهاتف شريحة A14 Bionic والتى تعتبر الشريحة الأسرع بين كافة الهواتف كما ياتى الهاتف بنظام كاميرات المعروف ل pro وهو نظام واضح جداً بكاميرا واسعة ذات قدرة على تقريب المسافات ولها قدرة على التصغير والتكبير حتى X5 ويوجد به نمط ليلى، ونظام التشغيل الخاصربهاتف أيفون 14 برو ماكس هو نظام ios.

مميزات أخري فى آيفون 14 برو ماكس

يوجد به ماسح في ضوئي ذات تقنيه LiDAR حيث يعمل على زيادة الجة ويقدم الصوره البورتريه ذات النمط الليلى، يأتي بكاميرا TrueDepth ذات دقه12MP ولها قدرة على مقاومة الماء، كما أنه MagSafe حتى يتمكن من توصيل الشحن بطريقة سهله وسريعة، ويأتى الهاتف بنظام iOS 14 من شكل جديد وتصميم أحدث لشاشة الرئيسيه وايضاث مكتبة التطبيقات وغيرهم.

تحديث آيفون 14 برو ماكس

نظام كاميرات برو يمثل نمط جد لتصوير الليلي حيث انتقل من الكاميرا الواسعة إلى كاميرا واسعه للغاية والثى بدورها توفر ألوان طبيعية بصوره افضل في حالات الإضاءة الضعيفة فهذا التحديث يدعم التقاط صوره ذات إضاءة أعلى بنسبة تصل إلى 27٪ فهو مستوي أعلى من النسخة الأقدم بصورة ملحوظه، و يدعم شريحة ذات دقة 5 نانومتر تتميز بسرعة فارقه وكفاءة عالية كما يدعم جيل 5G والذي يوفر سرعات عالية وبتالي دقائق انتظار أقل وجودة أعلى للإستمتاع بالألعاب ومقاطع الفيديو والصور.