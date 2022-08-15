جديد … التسجيل الإلكتروني لطلب التوظيف للحراسات المدرسية 1444

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عمر شويل - جدة التسجيل الإلكتروني لطلب التوظيف للحراسات المدرسية، طلب تعيين حراس الأمن المدرسي هو ضمان سلامة الطلاب وصيانة ممتلكات المدرسة وتأمين المعدات وتدريبهم في مختلف قطاعات التعليم بالمملكة العربية السعودية، وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها، ووسيتم ذلك في سياق الوزارة متابعة التعليم ولحماية مبنى المدرسة في كافة الجهات التعليمية بالمملكة.

التوظيف للحراسات المدرسية

تعتبر مهنة حراسة الأمن المدرسي من أكثر المهن المرغوبة للمواطنين السعوديين، وقد وضعت الحكومة السعودية العديد من القيود والشروط للحصول على هذه المهنة، مما جعل من الصعب على الموظفين الذين يحصلون على هذه المهنة العمل، وتختلف ساعات العمل باختلاف الساعة. يعد ضمان سلامة الطلاب والممتلكات من مدرسة إلى أخرى وداخل المدرسة مهمة كبيرة ومهمة.

مسؤوليات الحراسات المدرسي

لدى محترفي الأمن المدرسي العديد من المهام المهمة لحماية الطلاب والممتلكات العامة للمدرسة لديها المهام التالية:

يرجى الحضور إلى المدرسة بعد التأكد من هوية ولي الأمر.

لتأكيد ذلك، نقوم بفحص وتسجيل هوية الزائر.

في حالة حدوث انتهاك متعلق بسلامة الطالب، يرجى إبلاغ الأطراف المعنية في أقرب وقت ممكن.

إجراءات متابعة انتهاكات الأمن والسلامة.

كن على دراية بجميع أجهزة ومعدات السلامة.

معرفة جميع مخارج الطوارئ داخل المدرسة.

تأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة في نهاية اليوم.

شروط التوظيف للحراسات المدرسية

هناك العديد من الشروط التي يجب على المتقدمين لشغل وظائف أمنية بالمدرسة استيفائها وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

الخلفية التعليمية أعلى من التخرج من المدرسة الثانوية، أكثر من القدرة على الحصول على وظيفة يمكنها القراءة والكتابة.

يجب أن تكون إقامة الباحث عن العمل في مدينة مكة المكرمة وإرفاق ما يثبت ذلك.

يجب ألا يقل عمر المتقدمين عن 35 عامًا لمدارس البنات و 25 عامًا أو أكبر لمدارس الأولاد.

اجتياز المقابلة الشخصية المعلنة من قبل اللجنة المختصة.

يجب أن يكون المتقدمون مسجلين في نظام SAED التابع لإدارة الخدمة المدنية.

يجب ألا يتقاعد المتقدمون من العمل الحكومي أو الضمان الاجتماعي.

أن تتصرف بشكل جيد في مختلف المواقف التي توجهها.

ألا يكون قد سبق إدانته في قضية مخلة بالأمانة أو الأمانة.

كيفية التوظيف للحراسات المدرسية

يمكنك التقدم لوظيفة حارس أمن المدرسة إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

انقر على الرابط للدخول مباشرة إلى موقع مسار.

أدخل المعلومات الشخصية التالية لتسجيل الدخول:-

رقم الهوية الوطنية. كلمه السر. الجنس.