نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا اطلاق هوية اليوم الوطني السعودي ٩٢ هي لنا دار في المقال التالي

عمر شويل - جدة هوية اليوم الوطني السعودي ٩٢ هي لنا دار حيث قد تم إطلاقها بشكل رسمي مؤخرا من خلال هيئة الترفيه السُّعُودية التي لا يزال يرأسها تركي آل شيخ ، حيث ينتظر جميع أبناء المملكة في كل عام إطلاق الشعار اللفظي والهوية البصرية لليوم الوطني باعتباره أهم مناسبة وطنية يتم الاحتفال بها في المملكة العربية السُّعُودية في كل عام جديد.

تاريخ اليوم الوطني ٩٢ لعام ٢٠٢٢

سوف يصادف اليوم الوطني السعودي هذا العام يوم الجمعة الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢م وهو اليوم الموافق ٢٧ صفر لعام ١٤٤٤ه‍.

ويذكر أن الاحتفال السنوي باليوم الوطني إنما يعود إلى تاريخ تأسيس المملكة العربية السُّعُودية وإطلاق هذا الاسم عليها للمرة الأولى بدلا من اسم ارض الحجاز ونجد، حيث اتخذ الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله تعالى – قرارا ملكيا بإطلاق هذا الاسم على الدولة اعتبارًا من يوم ٢٣ سبتمبر من عام ١٩٣٢م، ولذلك أصبح يتم الاحتفال بهذا اليوم في كل عام هجري جديد.

هوية اليوم الوطني السعودي ٩٢

إن هوية اليوم الوطني السعودي هذا العام تحمل نفس شعار العام الماضي، حيث أن الشعار يجمع بين الكلمات اللفظية المكتوبة بطريقة فنية ومميزة وهي (هي لنا دار) وذلك في إشارة إلى المملكة التي تمكنت من احتضان أبنائها وتوفير كل سبل الحماية الوقاية والأمان المادي والصحي والمعنوي لهم بالإضافة إلى الاستمرار في التنمية وإقامة المشروعات وتنفيذ رؤية المملكة ٢٠٣٠م في نفس الوقت.د، ولقد جاء شكل شعار اليوم الوطني لعام ١٤٤٤/٢٠٢٢ على النحو الموضح في الصورة التالية:

موعد إجازة اليوم الوطني ٢٠٢٢ جميع القطاعات

نظرا إلى أنه فيما يخص متى اليوم الوطني السعودي 2022 سوف يصادف يوم إجازة رسمية هو يوم الجمعة ٢٣/٠٩/٢٠٢٢م الموافق ٢٧/٠٢/١٤٤٤ه‍؛ فلقد تم اتخاذ قرار بأن تكون إجازة اليوم الوطني في يومي الأربعاء والخميس ٢١ ، ٢٢ سبتمبر لعام ٢٠٢٢م الموافق يومي ٢٥، ٢٦ صفر لعام ١٤٤٤ه‍ وذلك لجميع العاملين في القطاع العام وأيضًا القطاع الخاص بالدولة وكذلك طلاب المدارس والجامعات ، على أن يتم استئناف العمل والدراسة مرة أخرى في جميع مؤسسات العمل والمدارس والجامعات في تمام يوم الأحد التالي الذي سوف يوافق يوم ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢م ويوافق أيضًا بالتقويم الهجري يوم ٢٩ صفر ١٤٤٤ه‍.