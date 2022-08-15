نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن NOW … التسجيل في مباراة الملحقين القضائيين 2022|| عبر بوابة الحكومة المغربية drh.justice.gov.ma في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل في مباراة الملحقين القضائيين 2022، يتم من خلال بوابة موظفي وزارة العدل لتقديم الطلبات يوم الأحد 30 أكتوبر 2022 على الرابط التالي: drh.justice.gov.ma، حيث أن الوزارة تحدد كافة الشروط والمعايير التي تقبل به المتقدمين إلى هذه الوظائف والتي تطبق عليهم في مختلف المحافظات.
التسجيل في مباراة الملحقين القضائيين 2022
يمكن للمرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط التالية المشاركة في المباراة:-
- 11 نوفمبر 1394، الذي تم منحه ما نص عليه الفصل الرابع من الظاهرة كقانون رقم 1.74.467 تاريخ 26 شوال.
- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس في الدراسات الإسلامية الأساسية في القانون الخاص أو الشريعة والقانون العام من جامعة مغربية.
- اعتبارًا من 1 كانون الثاني (يناير) 2022، بالنسبة للمرشحين الأحرار، لا تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، وعضو هيئة كتابة خاضعة للرقابة، وخمس سنوات من الخدمة الفعلية في سجل المحكمة أو الدائرة المركزية للوزارة لمدة 55 عامًا، بشرط ألا يقل سن المرشح عن 21 عامًا وقت قبوله في القضاء الأعلى.
- لا يمكنك المشاركة في ألعاب الشؤون القانونية أكثر من 4 مرات.
إنشاء وزارة العدل
كُنا قد تحدثنا سابقاً عن التسجيل في مباراة الأمن الوطني تأسست وزارة العدل في عام 1955 ومنذ ذلك الحين أصبحت الوكالة الوطنية المكلفة بإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية في المجال القضائي في دستور 2011، تم تغيير مهام وزارة العدل بما يتماشى مع استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
مهام وزارة العدل الملحقين القضائيين
- منذ أن تم تقليص الاستقلال المؤسسي الكامل للسلطة القضائية، فإن التغييرات التي حدثت في القضاء تجبر وزارة العدل على القيام بمهمة استراتيجية بالغة الأهمية، لا سيما فيما يتعلق بضمان متطلبات القضاء في البلاد والمحاكم في حالة جيدة الوقوف لفرض العدالة وتزويد المواطنين بخدمات قضائية لائقة وبأسعار معقولة.
- وفي هذا الصدد، فإن الوزارة مسؤولة عن تفعيل حق المواطنين في الوصول إلى العدالة من خلال حشد الموارد البشرية والمالية واللوجستية والتجهيزات والمباني حسب اختصاصاتهم في ظل الظروف الجديدة، والسير السليم للمحاكم والعدالة الإدارية، وتعد الجوانب المالية والإدارية للمحاكم، ومراقبة وتيرة تنفيذ البرنامج ومؤشرات الأداء، والإشراف على الحوار حول الإجراءات، من العوامل الرئيسية التي تتطلب من الوزارة أن يكون لها هيكل مركزي حديث على مستوى جديد من المسؤولية، ويمكنها المضي قدما في المهام الموكلة إلى الوزارة والعبء عليه.
- وكجزء من تحميل متطلبات الميثاق الشامل للإصلاح القضائي بالاستناد إلى المراجع الرئيسية
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