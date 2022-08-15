نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن NOW … التسجيل في مباراة الملحقين القضائيين 2022|| عبر بوابة الحكومة المغربية drh.justice.gov.ma في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في مباراة الملحقين القضائيين 2022، يتم من خلال بوابة موظفي وزارة العدل لتقديم الطلبات يوم الأحد 30 أكتوبر 2022 على الرابط التالي: drh.justice.gov.ma، حيث أن الوزارة تحدد كافة الشروط والمعايير التي تقبل به المتقدمين إلى هذه الوظائف والتي تطبق عليهم في مختلف المحافظات.

التسجيل في مباراة الملحقين القضائيين 2022

يمكن للمرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط التالية المشاركة في المباراة:-

11 نوفمبر 1394، الذي تم منحه ما نص عليه الفصل الرابع من الظاهرة كقانون رقم 1.74.467 تاريخ 26 شوال.

أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس في الدراسات الإسلامية الأساسية في القانون الخاص أو الشريعة والقانون العام من جامعة مغربية.

اعتبارًا من 1 كانون الثاني (يناير) 2022، بالنسبة للمرشحين الأحرار، لا تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، وعضو هيئة كتابة خاضعة للرقابة، وخمس سنوات من الخدمة الفعلية في سجل المحكمة أو الدائرة المركزية للوزارة لمدة 55 عامًا، بشرط ألا يقل سن المرشح عن 21 عامًا وقت قبوله في القضاء الأعلى.

لا يمكنك المشاركة في ألعاب الشؤون القانونية أكثر من 4 مرات.

إنشاء وزارة العدل

كُنا قد تحدثنا سابقاً عن التسجيل في مباراة الأمن الوطني تأسست وزارة العدل في عام 1955 ومنذ ذلك الحين أصبحت الوكالة الوطنية المكلفة بإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية في المجال القضائي في دستور 2011، تم تغيير مهام وزارة العدل بما يتماشى مع استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

مهام وزارة العدل الملحقين القضائيين