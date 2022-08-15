السيطرة على حريق الغابات جنوب فرنسا

جدة - نرمين السيد - وقال رونان لوستيك المسؤول فى منطقة جيروند، إن السلطات سمحت لنحو 8000 من السكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم.

ودمر الحريق، الذى اندلع منذ يوم الثلاثاء فى منطقتى جيروند ولاند، أكثر من 74 كيلومترا مربعا.

ووصل أكثر من 360 رجل إطفاء إلى فرنسا يوم الجمعة قادمين من ألمانيا ورومانيا وبولندا والنمسا للمساعدة فى مكافحة الحريق، وانضموا إلى أكثر من 1000 رجل إطفاء فرنسى متواجدين فى الموقع. وأرسلت اليونان وإيطاليا طائرتين متخصصتين فى مكافحة الحرائق.