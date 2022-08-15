جدة - نرمين السيد - وقال رونان لوستيك المسؤول فى منطقة جيروند، إن السلطات سمحت لنحو 8000 من السكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم.
ودمر الحريق، الذى اندلع منذ يوم الثلاثاء فى منطقتى جيروند ولاند، أكثر من 74 كيلومترا مربعا.
ووصل أكثر من 360 رجل إطفاء إلى فرنسا يوم الجمعة قادمين من ألمانيا ورومانيا وبولندا والنمسا للمساعدة فى مكافحة الحريق، وانضموا إلى أكثر من 1000 رجل إطفاء فرنسى متواجدين فى الموقع. وأرسلت اليونان وإيطاليا طائرتين متخصصتين فى مكافحة الحرائق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيطرة على حريق الغابات جنوب فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.