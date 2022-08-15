العالم اليوم - بعد بيلوسي.. وصول وفد من الكونجرس الأميركي إلى تايوان

انتم الان تتابعون خبر بعد بيلوسي.. وصول وفد من الكونجرس الأميركي إلى تايوان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 02:16 صباحاً - وصل إلى تايوان وفد من الكونجرس الأميركي في زيارة تستغرق يومين يجتمع خلالها مع الرئيسة تساي إينج وين، وهي ثاني مجموعة أميركية رفيعة المستوى تزور الجزيرة وسط توتر عسكري مستمر مع الجار العملاق الصين.

وتجري بكين، مناورات عسكرية حول الجزيرة تعبيرا عن غضبها من الزيارة التي قامت بها لتايبيه هذا الشهر نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي.

وقالت السفارة الأميركية المفتوحة بحكم الأمر الواقع في تايبيه إن السناتور إيد ماركي يرأس الوفد، الذي يضم أربعة آخرين من أعضاء الكونجرس، والذي يقوم أيضا بما وصفته السفارة بأنه جولة أوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وقال مكتب الرئيسة التايوانية إن الوفد سيجتمع مع تساي صباح الاثنين.

وقال المكتب في بيان "ماركي يرأس وفدا لزيارة تايوان فيما يؤكد مرة أخرى دعم الكونجرس الأميركي القوي لتايوان خاصة في وقت تثير فيه الصين توترا في مضيق تايوان والمنطقة بالتدريبات العسكرية".

وقالت سفارة الصين في واشنطن اليوم الأحد "لا بد وأن يتصرف أعضاء الكونجرس الأميركي بما يتسق مع سياسة صين واحدة التي تنتهجها الحكومة الأميركية"، وأفادت بأن أحدث زيارة لأعضاء في الكونجرس "تثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية الاستقرار عبر مضيق تايوان، ولا تدخر جهدا في إثارة المواجهة بين الجانبين والتدخل في الشؤون الداخلية للصين".

وقال مكتب ماركي إن المشرعين في تايوان "سيؤكدون من جديد دعم الولايات المتحدة لتايوان على النحو المنصوص عليه في قانون العلاقات مع تايوان، والبيانات المشتركة بين الولايات المتحدة والصين، والضمانات الست، وسوف يشجعون الاستقرار والسلام عبر مضيق تايوان".

وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي بأن أعضاء الكونجرس يزورون تايوان منذ عقود وسيواصلون القيام بذلك، مضيفا أن مثل هذه الزيارات تتفق مع سياسة "صين واحدة" التي تؤيدها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.

ونشرت وزارة خارجية تايوان صورا لأربعة من أعضاء الوفد لدى استقبالهم في مطار سونجشان في وسط تايبه بعد أن وصلوا على متن طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأميركي في حين وصل ماركي إلى مطار تايوان الدولي.

وقالت السفارة الأميركية في تايبه "سيجتمع الوفد مع كبار زعماء تايوان لمناقشة العلاقات الأميركية التايوانية، والأمن الإقليمي، والتجارة والاستثمار، وسلاسل الإمداد العالمية، وتغير المناخ وقضايا مهمة أخرى مثار اهتمام مشترك".

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 22 طائرة صينية وست سفن حربية في مضيق تايوان وحوله.