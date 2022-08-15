نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي نقدمه فيما يلي لمن هم معرضون لضائقة مالية ويحتاجون يد العون لتخطي أزمة مالية، حيث يعمل الديوان الملكي السعودي على منح عدد من المساعدات المالية لدعم أبناء المملكة بشكل سريع، وذلك عند توافر مجموعة الشروط المطلوب استيفائها في المتقدم للاستفادة من الدعم، وهذا ما نتعرف علية اليوم.

رابط طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

يمكن من خلال رابط طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي التقدم للحصول على المساعدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، وهي مساعدة مقدمة من أجل المساهمة في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين السعوديين، ومن الجدير بالذكر أنه يجب على المتقدم للحصول على دعم الديوان الملكي المالي أن يشرح السبب الذي دفعه للتقدم على هذا الدعم وما هي المشكلة التي يواجهها ويمكن حلها بمساعدة الديوان الملكي.

التسجيل لطلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

التقدم والتسجيل لطلب مساعدة مالية من الديوان الملكي يكون بشكل إلكتروني من خلال إتباع الخطوات الآتية:

أولاً الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالديوان الملكي. اختيار “الخِدْمَات الإلكترونية” من بين الخِدْمَات الموضحة أمامك. اختيار خدمة طلب مساعدات مالية. بعد ذلك سوف تظهر مجموعة من البيانات يجب إدخالها، ومنها على سبيل المثال الاسم ورقم الهُوِيَّة الوطنية، وتاريخ الميلاد، والوظيفة، والحالة الاجتماعية ورقم الهاتف الجوال. ثم النقر على كلمة “إرسال الطلب”. وأخيراً انتظار مكالمة هاتفية للتواصل مع المتقدم بعد النظر في الطلب بتمعن.

شروط الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي

ينبغي أن تتوافر الشروط التالية من أجل الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي، وهي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على دعم الديوان الملكي حامل الجنسية السُّعُودية.

يجب ألا يمتلك المتقدم أي أصول مالية أو سجل تجاري.

يجب أن يكون دخل المتقدم المالي ضعيف.

يجب أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة على الأراضي السُّعُودية.

وأخيراً يجب أن تكون تلك هي المرة الأولى للحصول على الدعم المالي من الديوان الملكي.

رَقَم الديوان الملكي

يتيح الديوان الملكي رقم مخصص من أجل تسهيل عملية التواصل مع الديوان وطلب مساعدات مالية، حيث يمكن الاتصال على رقم 8004000000 من داخل المملكة السُّعُودية، كما يمكن الاتصال على الرقم التالي 920030003 للتواصل مع الديوان الملكي من خارج المملكة.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال رابط طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي 1444 وشروط الحصول على مساعدة مالية، وكذلك رقم الديوان الملكي.