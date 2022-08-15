نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محلولة … كيف اطلع الشهادة الثانوية في السعودية؟ || إليك الطرق الصحيحة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اطلع الشهادة الثانوية في السعودية، حتى يتمكن الطلبة من التقدم للجامعات الحكومية والأهلية وكذلك التقدم للوظائف إذا لزم الأمر، عملت وزارة التعليم في المملكة على توفير السبل المختلفة التي يمكن اتباعها للحصول على الشهادات الثانوية، وقد اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات لضمان تمكن طلابها من الالتحاق بالكليات والجامعات ذات الصلة، فضلاً عن أن المملكة تسعى جاهدة لمواكبة كل التطورات في مختلف القطاعات، حيث أن وزارة التعليم بالمملكة أشارت إلى أن طلاب المدارس الثانوية الشاملة يولون اهتماما خاصا للقبول في الكليات ويسعون لتقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية لهذه الفئة من الطلاب.

كيف أطلع شهادة الثانوية العامة عبر الإنترنت؟

يمكن لطلاب المدارس الثانوية في المملكة العربية السعودية الحصول على نتائجهم من خلال بوابة نتائجي الإلكترونية، وهي منصة مخصصة لإصدار الشهادات المفقودة والتالفة وتعديل البيانات وإجراء معادلاتها، وفقًا للخطوات التالية:

انتقل مباشرة إلى موقع نتائجي.

أدخل تفاصيل مقدم الطلب وانقر فوق رمز التالي.

أدخل رمز التحقق المرسل إليك عبر الهاتف وانقر فوق “التالي”.

أدخل بيانات الشهادة التالفة أو المفقودة وقم بتحميل المستندات الثبوتية المطلوبة.

بعد النقر على أيقونة “التالي”، ترى رسالة تؤكد استلام طلبك وتسجيله للمعالجة.

يرجى قراءة القسم الخاص بقبول الطلب وتقديم الأصل للامتثال عند الاستلام.

كيف تحصل على نسخة من شهادة الثانوية العامة في السعودية

يمكن لجميع طلاب المدارس الثانوية في المملكة العربية السعودية استلام شهاداتهم بعد إعلان النتائج مباشرة من قبل المدرسة، ولكن فقط إذا كان الطالب ثابتًا وتمكن من تحقيق النجاح في نفس العام الذي صدرت فيه الشهادة، إذا كنت قد حصلت على دبلوم وطلبت مستندات تعليمية، أو إذا كنت ترغب في الحصول على شهادتك في المستقبل، فيجب عليك الاتصال بقسم شؤون الطلاب في مكتب إدارة التعليم الذي تنتمي إليه.

كيف اطلع الشهادة الثانوية في السعودية عبر نظام نور

يمكنك الحصول على نسخة من شهادة الثانوية العامة عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

الذهاب الى نظام نور.

اتبع الخطوات لتسجيل الدخول إلى حساب الطالب الخاص بك.

حدد فصل دراسي وانقر فوق بحث.

انتظر حتى يتم تحميل الصفحة الرئيسية.

انقر فوق [إعلام بنتيجة الطالب].

طباعة الإخطارات مباشرة من موقعك.

استخراج شِهادة الثانويّة العامة إلكترونيا من بوابة نتائجي

يحصل العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية على شهادات الثانوية العامة من خلال بوّابة نتائجي على النحو التالي:-

انتقل مباشرة إلى بوابة نتائجي.

انقر فوق البديل التالف أو المفقود.

حدد قسم التعليم من القائمة المنسدلة.

أدخل جميع البيانات المطلوبة.

أدخل رمز التحقق المرئي الخاص بك وانقر فوق التالي.

اتبع التعليمات حتى تنتهي من تقديم طلبك.

قم بتقديم طلبك عبر البوابة واستلم شهادة عند الإصدار.

كيفية استخراج شهادة الثانوية العامة باللغة الإنجليزية

يجب عليك الاتصال بقسم التعليم الذي يمتلك شهادة الطالب الخاصة بك، والتقدم بطلب للحصول على شهادة التعليم الثانوي باللغة الإنجليزية من خلال مترجم فوري لخدمات القبول والاختبار، وانتظار الموعد النهائي المحدد من قبل الموظف بعد استلام الشهادة، حيث يتيح ذلك للطلاب التقدم للقبول في الجامعات الأجنبية التي تتطلب شهادة باللغة الإنجليزية.

كيفية الحصول على شهادة الثانوية العامة

يمكن التحقق من شهادات الثانوية العامة على النحو التالي:

الرجاء تسجيل الدخول إلى نور.

انقر فوق إعلام بنتائج الطالب من الواجهة الرئيسية.

انتظر حتى يتم تحميل ورقة درجات الطالب.

مقارنة النتيجة بالعلامة المحددة في الشهادة.

استخراج شهادة بدل فاقد من نظام نور

يمكن للوالدين استبدال نتائجهم المفقودة رسميًا على موقع نتائجي الخاص بشهادة الثانوية العامة والحصول على شهادة الثانوية من خلال نظام نور باتباع الخطوات التالية: