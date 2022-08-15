نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في برنامج دعم ريف ومعايير الاستفادة من الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في برنامج دعم ريف ومعايير الاستفادة من الدعم، يبحث العديد من المستحقين للدعم في المملكة العربية السعودية عن فرص العمل التي تمكنهم من عيش حياة كريمة، ولهذا السبب فإن الحكومة السعودية تسعى إلى توفير أكبر عدد من فرص العمل للعاطلين وخصوصًا في القطاع الزراعي، يأتي ذلك من أجل السعي في تطوير الأراضي الزراعية وأيضا الدعم الريفي في المملكة، ويتم توفير دعم مالي مناسب بهدف مساعدة المتقدمين على النجاح في أي مشروع، وستفسر الكثيرون حول خطوات التسجيل في برنامج الدعم ريف وأهم شروطه.

كيفية التسجيل في برنامج دعم ريف:

تستطيع تسجيل الدخول في برنامج الدعم ريف للاستفادة من الدعم عبر الخطوات القليلة الأتية:

بادئ ذي بدء قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج ريف على الانترنت.

ثم قم بالضغط على زر “طلب الدعم”.

وبعد هذا عليك تسجيل جميع المعلومات التي تخصك بشكل سليم.

سوف يتم إرسال رسالة نصية إليك عبر الهاتف المحمول الذي سجلت به في الموقع، والتي تشمل كلمة السر الخاصة بك.

كما يجب تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمشروع.

أيضا يشترط تقديم دراسة جدوى للمشروع بشكل مختلف، لكي يساعدك في قبول الطلب.

بالإضافة إلى أنه يجب كتابة رقم الآيبان الخاص بالمستفيد.

في النهاية تكون قد أتممت التسجيل بشكل صحيح.

معايير الاستفادة من دعم ريف:

إن معايير الاستفادة من دعم ريف تم تحديدها في عدد محدد من قبل الجهات المختصة والتي وجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من الدعم، والتي جاءت كالتالي: