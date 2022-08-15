نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين تقع نافورة الملك فهد جدة أشهر المعالم السياحية بالمملكة والأطول بالعالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أين تقع نافورة الملك فهد جدة ، تعد نافورة الملك فهد معلم شهير من معالم جدة السياحية والذي اشتهر بارتفاعه الذي ادخله موسوعة جينيس حيث يبلغ ارتفاع النافورة 312 مترا، ويعد ارتفاع المياه بنافورة الملك فهد يفوق ارتفاع برج إيفل لهذا فهي من أبرز معالم جدة نظرا لتميزها بالكثير من المميزات والمنظر الرائع المبهج، وتقع النافورة على شاطئ البحر الأحمر مما يجعلها سهلة الرؤية من مختلف أنحاء جدة.

نافورة الملك فهد جدة

تتعدد مميزات نافورة الملك فهد إذ أنها تميزت بتصميم رائع على شكل مبخرة تندفع منها المياه على ارتفاع 312 متر، أنشأتها شركة سيتي السعودية وهي إهداء من الملك فهد بن عبد العزيز إل سعود لشعب جدة، صممت النافورة بعناية فائقة لطي لا تتعرض للصدأ أو التلف من عامل المياه المالحة، إذ أن بها منقيات لمياه البحر للتخلص من الشوائب والأملاح وذلك قبل أن تصل المياه للمضخات الموجودة بالنافورة، كما تمتاز النافورة بوجود إضاءة تتعدى 500 كشاف تطلق ألوان مبهجة وتتحمل ضغط المياه إلى جانب كونها تكسب النافورة مظهر جمالي رائع.

أهمية نافورة الملك فهد جدة

تتمثل أهمية نافورة المكل فهد في كونها تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم للتمتع بالمنظر الجمالي وقضاء سهرات رائعة، إلى جانب أن هناك الكثير من الفعاليات التي تقام بالقرب منها والمهرجانات العالمية الرياضية والثقافية والاقتصادية أيضا، ويوجد الكثير من الحفلات التي تقام بشكل دوري لجذب الزوار، وتعمل نافورة الملك فهد على زيادة حركة التجارة داخل جدة إذ أن هناك الكثير من الشركات العالمية والمؤسسات الكبرى يأتون من كافة أرجاء المدن الأخرى لزيارتها، كما أن هناك العديد من المطاعم والفنادق الكبرى التي تحيط بها لذلك يمكن قضاء أوقات ممتعة في ذلك المكان.

أشهر فنادق بالقرب من نافورة الملك فهد جدة

يوجد عدة فنادق بجوار نافورة الملك فهد ومن أهمها فندق the ritz carlton Jeddah يعد ذلك الفندق من أفضل الفنادق في تلك المنطقة كما يحتوي على العديد من الخدمات للزوار منها المطاعم والانترنت على مدار اليوم ومركز سبا ولياقة بدنية كما يوجد به موقف للسيارات وغرف مجهزة على أعلى مستوى فهو حائز على 5 نجوم للخدمة، كما يوجد أيضا فندق كراون بلازا جدة والذي يبعد حوالي 3 كم عن أماكن التسوق إلى جانب كونه يحتوي على مسبح وعدة مميزات ترضي الزوار وتكسب ثقتهم حي يمتاز بالخدمة الفندقية العالية.

أين تقع نافورة الملك فهد جدة

تلك النافورة السحرية تتوسط مدينة جدة وتستطيع رؤيتها من مسافات بعيدة، توجد بالأندلس.