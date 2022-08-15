العالم اليوم - بوتن: روسيا وكوريا الشمالية ستعززان العلاقات الثنائية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 أغسطس 2022 01:19 صباحاً - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بأن البلدين "سيوسعان نطاق العلاقات الثنائية الشاملة والبناءة من خلال بذل جهود مشتركة للوصول إلى هذه الغاية".

وقالت الوكالة الرسمية إن بوتن قال لكيم في رسالة بمناسبة يوم تحرير كوريا الشمالية إن توثيق العلاقات سيصب في مصلحة البلدين وسيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا.

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