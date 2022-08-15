نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد … إليكم رابط وكيفية التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل 2022|| عبر الروابط الرسمية cnac.dz أو anem.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل، يعتبر رابط تسجيل استحقاقات البطالة الجزائرية 2022 أحد أهم الأشياء التي يسعى إليها ملايين الشباب العاطلين عن العمل الذين يسعون للحصول على إعانات البطالة، والتي تم إنشاؤها بموجب مرسوم مباشر من الحكومة الجزائرية من الرئيس عبد المجيد تبون، أعلن عن المنحة في مؤتمر صحفي دوري أنه سيتم إلكترونيا من خلال موقع الوكالة، أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن ذلك وقدمت هذه المساعدة لمجموعة محددة من الناس، بالإضافة إلى أولئك الذين ليس لديهم حساب جاري في أحد مكاتب البريد الجزائرية، ولقد قدمت ​​جميع المعايير التي يجب أن يفي بها طالب المنحة عند تقديم عرض، ولن يتم تقديم أي مساعدة إذا كان من الصعب الوصول إلى الموقع.

التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل

أعلن وزير العمل الجزائري أن الشباب العاطل عن العمل سيحصل على منحة بطالة دعم 13 ألف دينار جزائري (ما يعادل 82 أورو) ابتداء من مارس حتى يجدوا عملا في القطاع العام أو الخاص، وسيأخذ حاملو الشهادات الجامعية وغير الجامعية في الاعتبار متطلبات شهادة الإنصاف التالية والتي نوضحها لكم في مقال اليوم.

كيفية التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل

شروط الحصول على إعانات البطالة في الجزائر