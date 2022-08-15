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عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات آيفون 14 برو ماكس .. أعلنت شركة آبل الأمريكية عن هاتفها الجديد وأحدث إصداراتها عملاق إصدارات ايفون آيفون 14 برو ماكس وذلك بالنسخة الرسمية التي تحاكي وتقارب برو ماكس 13 والذي مقرر إصداره في الفترة المقبلة بالأسواق وسيكون منافسًا قويًا جدًا لكافة الهواتف المحمولة عالميًا وفي سوق الهواتف العالمية بسبب مميزاته العالية والمواصفات القوية التي تنافس بها وكذلك التصميم الرائع وفقًا لتصريحات آبل التي تتصدر دائمًا سوق الهواتف المحمولة والذكية وتجذب عملائها بأحدث الإصدارات التي لها مكانة كبيرة في الأسواق العالمية.

أسعار ومواصفات آيفون 14 برو ماكس

وبالنسبة للمواصفات الخاصة بهاتف آبل والذي قد أعلنت عنه الشركة تحت مسمى هاتف آيفون 14 برو ماكس فقد آتى .

مميزات ومواصفات عملاق آبل الجديد ايفون برو ماكس 14 الأمريكي

بكاميرا خلفة دقتها 48 ميجا بيكسل بالإضافة إلى كاميرا عزل وأخرى تختص بالمساحات الواسعة.

وحجم الهاتف 6.7 بوصة.

والزجاج المصنوع منه من المقوى والمحاط بإطار ألومنيوم لحمايته .

وبوزن 226 جرام تقريبًا.

ويدعم تقنيات وشبكات 3g -4g -5g .

ويأتي بشاشة 6.7 بوصة بتقنية qhd.

وبمعدل ترميز 120 هرتز .

وكذلك هو هاتف أنيق ليس له حواف جانبية .

ويدعم البلوتوث والـ الواي فاي 6e.

وبسعة 2 تيرا أي 2000 جيجا بايت .

وبسعة داخلية للهاتف 128 جيجا بايت.

موعد إصدار هاتف ايفون 14 برو ماكس

وقد أعلنت شركة أبل أنها على مقربة من إصدار الفئة الأولى من هاتف آيفون 14 برو ماكس والذي من المحتمل أن يكون في سبتمبر المقبل لعام 2022 وكذلك سيتم طرح ساعة آبل الجديدة في نفس الموعد كأفضل ساعة ذكية في الأسواق العالمية ولكن ليس هناك موعد ثابت فيمكن أن يطرح ويتأخر في ظهوره بالشرق الأوسط أو المملكة العربية السعودية والإمارات وباقي الدول العربية .

سعر هاتف آيفون برو ماكس 14

وبالنسبة لسعر آيفون 14 برو ماكس من المتوقع أن يطرح بسعر 1100 دولار بجانب آيفون 14 بروب سعره 1250 دولاء وأن متوقع طرحة بالأسواق العربية بسعر 4700 درهم إماراتي أو 5 آلاف ريال سعودي وفي مصر 27500 جنيه مصري.

وينتظر الكثير من المهتمين بعالم التقنية الحديثة والهواتف والجوالات المحمولة الجديدة.

هذا الإصدار للإقبال على شراءه بسبب المميزات والإمكانيات الحديثة الموجودة به .