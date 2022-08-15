نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحين! الحصول على GTA: Liberty City Stories بدون كراكات ومميزاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة GTA: Liberty City Stories ، كما نتحدث في كل إصدار عن المسمى توني سيربيني وما الذي يفعله في ذلك الإصدار وفي هذا الإصدار في جاتا ليبرتي سيتي سنتعرف أكثر على تلك الشخصية وما تفعله ، حيث أن Tony لم يظهر في العاصمة وهذا لمدة أربع سنوات، وترك البطل المدينة بعد مذبحة قام بها إحدى رؤساء عائلات المافيا. وبعد هذا الحدث تم إجراء مراقبة مستمرة له، ولكن أفراد العصابة لم يتمكنوا من العثور على توني في gta liberty city stories. لذلك كان بطلنا يأمل في عدم العودة على الإطلاق، لكنه اضطر مرة أخرى إلى زيارة المكان الملعون والمدينة liberty city والسير على طول الشوارع المعروفة ، لأن بطلنا هو الوحيد القادر على القضاء على الفوضى المزدهرة. لذلك سيتعين عليه في gta liberty أن يخاطر بحياته من أجل إثبات نفسه وإثبات أهميته وتفوقه وللمزيد عن اللعبة تابعونا.

لعبة GTA: Liberty City Stories

في liberty city stories يجب على اللاعب أن يقوم ببعض المهام من أولها وأهمها القضاء على الأشخاص الخطرين في grand theft auto liberty city stories. بالإضافة إلى تخويف الأعداء وسرقة السيارات. كذلك في لعبة GTA: Liberty City Stories للأندرويد تصرفات اللاعب غير محدودة حيث يمكنه اتخاذ القرارات بشكل مستقل في gta. وليس بالضرورة أن تقوم بقتل الناس العاديين في grand theft auto. فإن مثل هذه الأعمال سوف تجذب انتباه الشرطة إليك التي لن تدخر مجهوداً في محاولة القبض عليك. كذلك في gta liberty city سوف يواجهك الخطر في كل مكان. كما أن المعلومات التي تعرفها سوف يذهب بها أعدائك على الفور للإبلاغ بها. كما لا يرغب ممثلو العصابة في gta liberty أن ينخرطوا في المشاكل التي تطول الشخصية. كذلك سيبدأوا بسرعة في وضع خطة لتدميره. كما أن الشخصية الرئيسية لديها ميزة تتفوق بها على أعدائه في gta liberty. وذلك بفضل فترة حكمه الطويلة. فهو يعرف كيف يتعامل مع أي مجرم أو قاطع طرق في لعبة gta.

طريقة تحميل ومميزات جراند ثفت أوتو للاندرويد

لكي يستعيد توني سيبراني شرفه واحترامه في لعبة liberty city. سوف يتعين عليه أن يمر بكثير والكثير من المهام في القصة الرائعة في liberty city. كل مهمة يجب أن تقوم بها ويتم تلقينك بالمهمة التي يجب فعلها في لعبة GTA: Liberty City Stories مختلفة الشكل. حيث يمكن أن تصبح كلاعب في liberty city stories عنصر مستقل حر أو جزء من الكل والكيان في grand theft auto liberty city stories. باستخدام المهارات والقدرات في اللعبة gta game. سوف يتمكن اللاعب من إكمال المهمة وتحقيق الهدف في لعبة rockstar . كذلك البطل لديه عمل غير مكتمل في المدينة. لحلها سيحتاج إلى تلطيخ يده بالدماء. وهذا لا يجب أن يتم بدون مساندة أصدقائة له. فلن يتعامل البطل وحده مع الأعداء إذا كان لوحده ولن يعيد منطقتة ولن ينتصر.

اللعبة بها جرافيك ورسوميات عالية لذلك يجب أن تمتلك اندرويد 4.0 فيما فوق.

كذلك رامات الهاتف يجب أن تبدأ من 512 ميجابايت فيما فوق.

كما أن معالج الهاتف يجب أن يكون 2 جيجا هرتز ويستحسن أعلى.

كذلك تتوافق لعبة gta: liebrty city story مع ألعاب البلوتوث و Moga والـ USB.

وأخيراً كارت الرسوميات يجب أن يكون Adreno او مالى او power VR.

تشغيل جاتا ليبرتي سيتي ستوريز

في موقعكم الحبيب “ثقفني” نطلعكم على الطرق السليمة 100% لتحميل أي لعبة فكما أخبرناكم عن كيفية تثبيت لعبة gta 5 للاندرويد و طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas و كيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city فتطلعوا معنا لمعرفة كيفية تحميل جتا ليبرتي سيتي ستوريز :