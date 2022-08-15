نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. رابط نتائج التوجيهي 2022 الأردن عبر Tawjhi.jo بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة الأردنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن رابط نتائج التوجيهي 2022 الأردن عبر Tawjhi.jo، والذي نترقب تفعيلة بشكل رسمي من أجل استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 الاردن بالاسم ورقم الجلوس، علما بأن النتيجة من المرتقب أن يتم التصريح بها للطلاب في كافة مناطق المملكة الأردنية الهاشمية في الثلث الاخير من شهر اغسطس الجاري، ولذلك سوف نشير إلي رابط نتيجة الثانوية العامة الأردنية 2022 في هذا التقرير المتاح لكم عبر محركات جوجل من خلال موقع ثقفني نيوز الاخباري، علما بأن الامتحانات كانت حضورية للعام الحالي وبدأت يوم 30 يونيو واستمرت حتي 25 يوليو الشهر الماضي، وكافة ما ورد من تقارير رسمية حول إعلان النتيجة من خلال وزارة التربية والتعليم الاردنية سوف نوضحه لكم في هذا التقرير.

الآن رابط نتائج التوجيهي 2022 الأردن

نشير الآن الي رابط نتائج التوجيهي الأردن 2022 بالاسم ورقم الجلوس، علما بأن هذا الرابط هو رابط رسمي من وزارة التربية والتعليم الاردنية، والذي يوفر للطلاب والطالبات النتائج فور تدوين بيانات الطالب وهي الاسم ورقم الجلوس، هذا ويعتبر المجموع الكلي للنجاح بتميز في نتيجة الثانوية العامة الأردنية هو 1400 درجة، وذلك في إجمالي 9 مواد دراسية وهي

التربية الإسلامية.

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية.

تاريخ الاردن.

الرياضيات.

الفيزياء.

الكيمياء.

العلوم الحيائية.

علوم الارض والبيئه.

نتيجة الثانوية العامة في الأردن 2022

من خلال رابط tawjihi.jo الرسمي من وزارة التربية والتعليم الاردنية، يمكنكم اتباع تلك الخطوات الموضحة أمامكم من أجل الحصول علي نتيجة التوجيهي 2022 الأردن

متي إعلان نتائج التوجيهي الأردن 2022

يمكنكم الحصول علي نتيجة الثانوية العامة الاردن 2022 خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية، خاصة بعد تصريحات الدكتور محمد كنانة وهو مدير مدرسة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم الاردنية أن عملية التصحيح تتمت منذ أول يوم في نهاية الامتحانات وهو 25 يوليو تموز الماضي، ومن ثم نترقب إعلان النتيجة في غضون شهر بحد أقصي من انتهاء الإمتحانات حتي تتم اعمال التصحيح والمراجعة بالشكل الصحيح، وفي الوقت نفسه لم يتم تعيين يوم محدد لإعلان نتائج التوجيهي الأردن 2022، إلا أننا سوف نوفر لكم اخر المستجدات حول الميعاد الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة فور صدور تصريح رسمي من وزارة التربية والتعليم الأردنية.

رسميا موعد إعلان نتائج التوجيهي 2022

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الاردنية بشكل نهائي أن يوم الخميس 18 اغسطس هو الميعاد الرسمي لإعلان نتائج التوجيهي 2022 حسب الاسم ورقم الجلوس، نجد بحث كبير من الطلاب والطالبات علي رابط توجيهي جو الرسمي الذي يتيح النتيجة للطلاب مجانا وبدون مجهود، فقط اتبع الخطوات الموضحة وسوف تستخرج النتيجة فور.