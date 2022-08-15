نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخيراً… مواعيد التسجيل في الجامعات 1444 الفصل الثاني|| للجامعات السعودية rgu-admit.edu.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد التسجيل في الجامعات 1444 الفصل الثاني، بعد التخرج من المرحلة الثانوية، يبدأ العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية التسجيل في جامعاتهم المفضلة للقبول في مجالاتهم الأكاديمية وفقًا لنسبهم ودرجاتهم في اختبارات الكفاءة والأكاديمية، حيث تختلف مواعيد التسجيل والقبول لكل جامعة سعودية ويمكن الاطلاع على التواريخ على موقع الجامعة، لذا تكون مواعيد التسجيل بالجامعة حسب إعلان كل جامعة وذلك بحسب وزارة التعليم بالمملكة.

مواعيد التسجيل في الجامعات 1444 الفصل الثاني

نظرًا لاختلاف مواعيد التسجيل من جامعة إلى أخرى في المملكة العربية السعودية، تقوم كل جامعة بنشر تواريخها الخاصة على موقعها على الإنترنت حيث يختلف المنهج الذي تعتمده كل جامعة، وفيما يلي تواريخ التسجيل عن بعد في إحدى جامعات المملكة العربية السعودية:

جامعة الملك عبدالعزيز : يفتح باب التسجيل في 24 نوفمبر 2022 م

: يفتح باب التسجيل في 24 نوفمبر 2022 م جامعة جيزان : ابتداء من 24 أبريل 2022 م

: ابتداء من 24 أبريل 2022 م جامعة الملك خالد : يفتح باب التسجيل في 23 نوفمبر 2022.

: يفتح باب التسجيل في 23 نوفمبر 2022. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن : ابتداء من 11 مارس 2022 م

: ابتداء من 11 مارس 2022 م جامعة الإمام محمد بن سعود : يفتح باب التسجيل في 18 نوفمبر 2022 م

: يفتح باب التسجيل في 18 نوفمبر 2022 م جامعة الأميرة نورة : فتح باب التسجيل في 11/18/2022 م

: فتح باب التسجيل في 11/18/2022 م جامعة حائل: يبدأ في تاريخ 14/4/2022م.

مواعيد التسجيل في الجامعات انتساب 1444

يمكن للطلاب المنتسبين التسجيل مباشرة من الصفحة الرسمية للجامعة التي يرغبون في الالتحاق بها في تاريخ محدد، ويتم وصف تواريخ التسجيل أدناه:-

جامعة الملك خالد : يفتح باب التسجيل في 23 نوفمبر 2022.

: يفتح باب التسجيل في 23 نوفمبر 2022. الجامعة الإسلامية : فتح باب التسجيل في 21 مايو 2022 م

: فتح باب التسجيل في 21 مايو 2022 م جامعة الأميرة نورة : فتح باب التسجيل في 11/18/2022 م

: فتح باب التسجيل في 11/18/2022 م جامعة الملك سعود : يفتح باب التسجيل في 01/7/2022 م

: يفتح باب التسجيل في 01/7/2022 م جامعة الملك عبدالعزيز : يفتح باب التسجيل في 12 مايو 2022 م

: يفتح باب التسجيل في 12 مايو 2022 م جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: يفتح التسجيل في 11 مارس 2022.

تاريخ القبول بالجامعات في السعودية 1444

تختلف مواعيد القبول في الجامعات في المملكة العربية السعودية من جامعة إلى أخرى. أدناه ستجد معلومات مفصلة حول تواريخ القبول بالجامعة وفقًا للاتي:-

جامعة الملك فيصل : يفتح باب التسجيل في 17 نوفمبر 2022 م

: يفتح باب التسجيل في 17 نوفمبر 2022 م الجامعة السعودية الإلكترونية : يفتح باب التسجيل في 23 نوفمبر 2022 م

: يفتح باب التسجيل في 23 نوفمبر 2022 م جامعة الملك عبدالعزيز : يفتح باب التسجيل في 24 نوفمبر 2022 م

: يفتح باب التسجيل في 24 نوفمبر 2022 م جامعة الإمام محمد بن سعود : م يبدأ في 18 نوفمبر 2022

: م يبدأ في 18 نوفمبر 2022 جامعة الأميرة نورة : فتح باب التسجيل في 11/18/2022 م

: فتح باب التسجيل في 11/18/2022 م جامعة أمير سلطان : CE تبدأ في 11 أكتوبر 2022

: CE تبدأ في 11 أكتوبر 2022 الجامعة العربية المفتوحة : يفتح باب التسجيل في 10/11/2022 م

: يفتح باب التسجيل في 10/11/2022 م جامعة الملك خالد : فتح باب التسجيل في 7 نوفمبر 2022 م

: فتح باب التسجيل في 7 نوفمبر 2022 م جامعة حائل : يبدأ التسجيل في تاريخ 14/4/2022م.

: يبدأ التسجيل في تاريخ 14/4/2022م. جامعة جازان : فتح باب التسجيل في 24 أبريل 2022 م

: فتح باب التسجيل في 24 أبريل 2022 م جامعة الحدود الشمالية: يبدأ التسجيل في تاريخ 5/11/2022م.

طريقة التسجيل في الجامعات السعودية عن بعد 1444

يمكن التسجيل في الجامعات السعودية من خلال البوابة الإلكترونية للقبول بالجامعة والتي تتطلب من الطلاب الدخول إلى البوابة وتسجيل البيانات الشخصية المتعلقة بهم، ويتم توفير تفاصيل حول كيفية التسجيل أدناه:-

الدخول إلى بوابة إلكترونية واحدة للقبول في الجامعات السعودية.

انقر فوق تسجيل جديد.

أدخل البيانات المطلوبة للتسجيل هذا هو:

رقم التسجيل في القانون المدني. نوع من اختبار القدرات. النتيجة الإجمالية لاختبار القدرات. درجة دبلوم المدرسة الثانوية. الجنس. تجيب على الأسئلة “هل تم فصلك من جامعتك؟” اكتب الرقم الذي تراه في الصورة.

أدخل وتأكد من اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

أضف عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول.

انقر فوق متابعة التسجيل.

أدخل تفاصيل جامعتك.

تعبئة البيانات الإضافية بشكل صحيح للتسجيل في استمارة التسجيل بالجامعة.

شروط القبول للجامعات السعودية

في بداية الفصل الدراسي، توضح العديد من الجامعات في المملكة العربية السعودية شروط القبول التي يجب على كل طالب الوفاء بها والامتثال لها للقبول، وفيما يلي وصف لشروط الالتحاق بالجامعات السعودية وتتمثل في التالي:-

التسجيل في الجامعات السعودية متاح للطلاب السعوديين من أمهات سعوديات وآباء أجانب أو غير سعوديين مقيمين في المملكة.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة معتمدة من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، ويجب أن تكون فترة الاستحواذ في غضون 5 سنوات.

وبحسب الوزارة، فإن المعدل التراكمي للطالب الذي يرغب في الحصول على شهادة الثانوية العامة يخوله أو لها دخول كلية ومجال دراسي مرغوب فيه.

الطالب يخضع للفحص طبي.

اجتاز المقابلة الشخصية.

تحقيق الدرجات الكافية في اختبار القدرات الشامل واختبار الأداء في College Prep.

أرسل جميع المستندات التي تثبت درجاتك في المدرسة الثانوية واجتياز مقابلة شخصية وأداء أكاديمي واختبار القدرات العامة.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في الجامعات السعودية

بعد التأكد من استيفاء شروط الالتحاق بالجامعة، وبعد الاطلاع على المعايير والشروط اللازمة، لا بد من إعداد مجموعة من المستندات المطلوبة للالتحاق بالجامعة، وهي على النحو الاتي:-