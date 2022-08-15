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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57 لشهر محرم .. العبارة البحثية الأكثر على مواقع الإنترنت المختصة بالبحث في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية هي الموعد الخاص بصرف دعم من حساب المواطن بالنسبة للمستحقين وذلك في شهر محرم 1444 هـ وذلك وفق ما أعلن حساب المواطن النتائج الخاصة بالأهلية للمتقدمين وكذلك أكدت الجهة الناظمة أنه يفصل موعد الصرف عن وقت التصريح حوالي 6 أيام فمن المقرر صرفه يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 ميلاديًا والذي يوافق 12 محرم 1444 هـ ولذا فحالة الترقب تزيد كلما اقتربنا من موعد الصرف وتكثر التساؤلات الخاصة بالمواطنين وخاصة المستحقين وذلك بعد أن تم الإعلان عن النتائج الخاصة بالأهلية للمستفيدين من البرنامج الرسمي لحساب المواطن في المملكة والتابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57 لشهر محرم

وبالنسبة إلى طريقة الاستعلام الخاصة باستحقاق حساب المواطن فيمكن للفرد الإطلاع على ذلك من خلال الخطوات التالية واتباعها .

قم بالدخول مباشرة إلى موقع برنامج حساب المواطن إلكترونيًا عبر الإنترنت.

وبعدها قم بتسجيل دخولك عن طريق كتابة بيانات الدخول الخاصة بالفرد .

وبعد الدخول مباشرة تختار كلمة الاستعلام عن حساب المواطن.

وسيطلب منك بعض البيانات الخاصة بك.

والشخصية قم بملئها واضغط على خيار استعلام.

سيظهر أمامك حالة الطلب سواء قبولًا أو رفضًا.

شروط الأهلية للحصول على حساب المواطن

أما عن الشروط الخاصة بالأهلية من أجل الحصول على حساب المواطن فكل ما عليك فعله هو قراءة الشروط بتمعن وحرص.