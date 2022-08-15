الشرطة الأمريكية: سيارة تصدم حاجزا قريبا من الكونجرس وقائدها ينتحر بالرصاص

جدة - نرمين السيد - وقالت شرطة الكابيتول - فى بيان صحفى - إن الرجل قاد سيارته إلى الحاجز فى شارع إيست كابيتول وسكند حوالى الساعة 4 صباحًا حسب التوقيت المحلى، ثم خرج من السيارة بعد أن اشتعلت فيها النيران، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضافت أن الرجل أطلق عدة أعيرة نارية فى الهواء ليهرع الضباط إلى الموقع، ثم أطلق النار على نفسه عندما اقترب الضباط منه، مؤكدة أنه لم يصب أحد فى مكان الحادث، وأنه لا يبدو أن الضباط قد استخدموا أسلحتهم.

وقالت السلطات إن الرجل لم يكن يستهدف - على ما يبدو - أحدًا من أعضاء الكونجرس، إذ إنهم الآن فى عطلة تستمر حتى 13 سبتمبر.

ويبحث المحققون حاليًا فى دوافع الشخص وخلفيته ويتولى قسم شرطة العاصمة التحقيق فى الوفاة.

ويأتى الحادث بعد محاولة شخص الخميس الماضى اختراق مركز تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آى" فى مدينة سينسيناتى فى ولاية أوهايو، ما أدى إلى اندلاع مواجهة استمرت لساعات مع المشتبه به انتهت بمقتله على يد الشرطة.

وجاء ذلك عقب تلقى الجهاز تهديدات على خلفية مداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، فى مار ألاجو فى فلوريدا، والتى أثارت غضب أنصاره.