روسيا: الغرب يحول دون زيارة وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية

جدة - نرمين السيد - صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، بأن دول الغرب والنظام الأوكرانى يبذلون أقصى جهودهم لعدم السماح بمهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية فى أوكرانيا.





وقالت "زاخاروفا"، فى تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن روسيا لم تدخر أى جهد لتنظيم زيارة لممثلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مؤكدة أن الوكالة الدولية أيضا ترغب فى إجراء تلك الزيارة وهى مستعدة لها منذ وقت طويل. وأضافت زاخاروفا: "لكن ما يُدعى بالمجتمع الغربى بجانب النظام "الأوكرانى" فى كييف، يبذلون أقصى جهودهم للحيال دون تلك الزيارة". وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات حول قصف المنطقة المحيطة بمحطة الطاقة النووية فى منطقة زابوريجيا الأوكرانية، وهى أكبر محطة من نوعها فى أوكرانيا، والتى فى حال استهدافها بشكل مباشر قد تُشعل كارثة إشعاع نووى على مستوى كارثة تشيرنوبل.

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