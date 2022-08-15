الجزائر تعرب عن تضامنها مع السودان إثر الفيضانات الأخيرة

جدة - نرمين السيد - كما تقدمت الجزائر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بتعازيها الخالصة إلى أُسر وأهالى الضحايا، راجية من الله عزَّ وجلَّ أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمُنَّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

وبحسب البيان، جددت الجزائر تضامنها التَّام مع جمهورية السودان فى هذه الظروف الأليمة.