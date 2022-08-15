نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : تعويضات مالية تترتب على الباخرة المتسببة بتلوث مياه العقبة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 15 أغسطس 2022 12:08 صباحاً - دوت الخليج :- قال مفوّض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال المجالي، إن السلطة وجّهت بعدم مغادرة الباخرة التي تسببت بتلوث المياه في رصيف الميناء والشاطئ، للمياه الإقليمية.

وأوضح : أن حجز الباخرة يأتي لضمان إلزامها بدفع التعويضات المالية التي تتناسب وقيمة الضرر الذي تسببت به، مضيفا أنه يترتب عليه مبالغ مالية كبيرة ، وفق هلا اخبار .

وبيّن أن هناك لجنة مشكلة بموجب أحكام القانون تحقق بقيمة وحجم الضرر الذي تسببت به الباخرة، مرجحا انتهاء عمل اللجنة وصدور النتائج مساء غد الاثنين -على أبعد تقدير-.

وأكد أن السلطة عالجت وسحبت الزيوت الموجودة في البحر والشاطئ، وأنه لن يكون هناك أثر للزيوت المتسربة خلال الساعات المقبلة.