العالم اليوم - بشق الأنفس.. الأهلي يعبر المقاصة لربع نهائي كأس مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أغسطس 2022 11:20 مساءً - تأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي من كأس مصر لكرة القدم بفوز قاتل في الوقت بدل الضائع على مصر المقاصة الهابط لدوري الدرجة الثانية بهدف نظيف على ملعب الأهلي والسلام.

وسجل المدافع رامي ربيعة هدف الفوز من ركلة جزاء (90+4) احتسبت إثر لمسة يد على هشام حافظ الذي تلقى بطاقة صفراء ثانية للاعتراض على قرار الحكم.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون في الدور ربع النهائي.

وتأهل سموحة إلى الدور نصف النهائي بفوزه على منتخب السويس الناشط في دوري الدرجة الثانية 2-صفر بملعب السويس الجديد.

سجل الهدفين البديل محمد نادي (75) والغيني إليا سيلا (90+2).

وأنهى منتخب السويس بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أحمد حاتم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للاعتراض على قرارات حكم المباراة.

وينتظر سموحة الفائز من لقاء الاهلي والمقاولون لمواجهته في الدور نصف النهائي.