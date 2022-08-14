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عمر شويل - جدة سلم رواتب التأمينات الاجتماعية الجديد وكيفية التسجيل، لقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء منظومة التأمينات وكان الهدف منها هو أن تقوم بجمع اشتراكات وتنظيم عملية صرف رواتب التأمينات الاجتماعية لكل المستفيدين منها في جميع أنحاء محافظات المملكة العربية السعودية وتقوم بصرف هذه الرواتب كراتب أساسي حال سن التقاعد للعامل وان هذه المؤسسة تابعه للحكومة، ويعتبر سلم رواتب التأمينات من الأمور الحديثة منذ نشأتها حتى وقتنا هذا وتهتم المملكة بجميع رواتب الدولة مثلما تهتم أيضا بسلم رواتب الهلال الأحمر السعودي، وان المؤسسة قد قررت وضع هذا السلم من الرواتب من جل توفير حياة كريمه لدى المواطن وتحمل أعباء الحياة لغير القادرين على المعيشة، وهذا ما تسعى إليه الدولة من اجل تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع السعودي.

شروط سلم رواتب التأمينات الاجتماعية

إن سلم رواتب التأمينات الاجتماعية يوفر العديد من المميزات لكل المستفيدين منها، حيث انه يمكن سهوله حساب المعاش التقاعدي ومتى يتم صرف رواتبهم، وقد تسعى هذه مؤسسة إلى تقديم الرعاية الكاملة للمواطنين في القطاعين العام والخاص، ويكون الهدف من هذه الرعاية هو مساعدة العمال على تحمل أعباء الحياة والمعيشة والحصول على الاحتياجات الأساسية وذلك عند العجز أو التقاعد المبكر أو الوفاة لرب الأسرة، ومن شروط سلم رواتب التأمينات الأتي:

لا بد أن يكون المتقدم لسلم الرواتب تم سن 60 عاما.

أن يكون سعودي الجنسية.

نسبة الاشتراك في التأمينات يصل إلى 20% يتحمل الفرد منه 10%.

لا بد أن يكون المتقدم قد أنهي عمله في المؤسسة أو الشركة.

مميزات سلم رواتب التأمينات الاجتماعية

تعمل هذه المؤسسة على توفير الدعم الكامل لدى العامل وتحسين رواتبهم بعد إنهاء عملهم داخل الشركة أو المؤسسة، وذلك لكى تتناسب هذه الرواتب مع احتياجاهم في الحياه وتوفير الحياه الكريمة لديهم ومواجهة ارتفاع الأسعار، وهناك بعض المميزات التي يستفيد منها المشتركون ومنها:

سهولة معرفة مواعيد الصرف.

سهولة حساب الرواتب التقاعدية.

معرفة استعراض للوائح الخاصة بنظام الخدمة المدنية.

سهوله احتساب البدلات وكيفية أضافتها بطريقة بسيطه.

التسجيل في خدمة رواتب التأمينات الاجتماعية.

كيفية التسجيل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة بإتاحة تسجيل الدخول إلى موقعها، لكى يتمكن المشترك من الاستفادة من هذه الخدمة وهى من ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدولة لكى تسهل على المواطن الإنهاء والبحث عن أجرأته دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقرات الحكومية والهيئات وهذه أيضا من رؤية تخصصات 2030، التي تنظر إليها الدولة للتفتح على العالم الخارجي دون الحاجة إلى الكتابات الورقية والتقدم التكنولوجي المتماشي مع ذلك العصر، ولقد أتاحت المؤسسة بعض الخطوات لكى يتم التسجيل على موقع المؤسسة العامه للتأمينات وهى كالاتي: