نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة، شركة أرامكو السعودية توزع 70.3 مليار ريال أرباح لها خلال الربع الثاني 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم عن تحقيق أعلى نسبة أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 وذلك بنسبة أرباح تجاوزت 90 ٪ من صافي دخل الشركة، كما اعلنت الشركة عن توزيع أرباحها والتي تقدر بنحو 70 مليار ريال سعودي أو ما يقارب 18.8 مليار دولار أمريكي والذي تم ربحه خلال الربع الثاني من العام الجاري ومن المقرر دفعه خلال الربع الثالث من العام الجاري كضخ إضافي للاستثمارات في الشركة.

وبهذه الأرباح سجلت الشركة رقم قياسي في الأرباح الربع سنوية وذلك منذ عام 2019 وحتى الان، والذي يعد أكبر ربح ربع سنوي للشركات التي تم ادراجها في البورصة العالمية.

أسباب زيادة الربح في شركة أرامكو خلال العام الجاري:-

وعن أسباب هذا الارتفاع خلال الربعين الأول والثاني في العام الجاري 2022، أكد رئيس شركة أرامكو والمدير التنفيذي لها المهندس أمين بن حسن الناصر أن أسباب هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة الطلب على النفط الخام، والمبيعات البترولية من الشركة، ومما لا شك فيه أن الغزو الروسي لأوكرانيا والذي بدأ منذ شهر فبراير الماضي أدي بدوره إلى تأثيرات اقتصادية عالمية في شتى مجالات الاقتصاد وفي مختلف دول واقتصادات العالم، ومن ناحية مجال النفط والمنتجات البترولية، اتجه العالم إلى اتخاذ تدابيره بايجاد حلول بديلة بعيدا عن روسيا والتي كانت المصدر الأول لمعظم دول العالم في المنتجات البترولية والنفطية.

كما يتوقع رئيس شركة أرامكو أن يستمر الطلب على النفط من الشركة وذلك حتى نهاية العام الجاري وذلك برغم أن هناك ضغوط وقيود اقتصادية عالمية.

أرباح الشركة خلال العام الجاري:-

وحققت شركة أرامكو السعودية صافي دخل خلال النصف السنوي الحالي بلغ بنحو ٣٢٩ مليار ريال سعودي، وتعود زيادة الأرباح خلال العام الجاري إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وبجانب زيادة الطلب عليه برغم كل الظروف الاقتصادية العالمية والتي نشأت نتيجة حرب روسيا واوكرانيا.

وتعد شركة أرامكو السعودية (Saudi Aramco) واحدة من أكبر الشركات في العالم في مجال النفط والتكرير والتنقيب عن البترول، وتعد أحد أكبر الشركات في العالم من حيث قيمتها التسويقية.