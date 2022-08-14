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عمر شويل - جدة سلم رواتب البريد السعودي ومميزات وظائفه وطريقة التقديم، تعد مؤسسه البريد السعودي من اقدم المؤسسات بالمملكة العربية السعودية والتي تعمل على توفير العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين، وهذا لكى تصبح من اكثر المؤسسات الأكثر تنظيما وتطورا على مر التاريخ داخل القطاع الحكومي، وقامت أيضا بتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين بشكل كبير دون الحاجة إلى الذهاب إلى المقرات الحكومية، وتم حصول المؤسسة على العديد من الجوائز العالمية والمحلية وذلك لكثرة الخدمات المقدمة من جانبها والتطورات.

وتعتبر وظيفه البريد السعودي من اقدم الوظائف على مر التاريخ القديم، ولقد تم تحديد الأحر أو الراتب الذي يحظى به الموظف وفق الجدول العام الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقوم هذه المؤسسة بالتعين عند الحاجة إلى موظفين جدد وذلك وفقا للإعلان وقواعد وشروط معينه.

سلم رواتب البريد السعودي

إن البريد السعودي كان قديما يسمى بذلك الاسم واصبح الآن يسمى باسم (سبل)، حيث انه تم تأسيسه في عام 1926 ميلادي وقد كان لهذا التحديث اثر إيجابي في تحويل ونقل هذه المؤسسة لكى تصل إلى معايير عالميه في المراسلة والادخار، وقام بإضافة خدمات إلكترونية كثيره تعمل على مساعدة المواطنين في سهولة التعامل ومن هذه الخدمات خدمة واصل وعنوان البريد الإلكتروني الدولي المعروف باسم ناصر الدولي.

وان قيمة الراتب في البريد السعودي تختلف حسب المؤهل العلمي الذي يحمله ذلك المتقدم لوظيفة البريد، وأيضا تختلف الدرجة الوظيفية الذي يعمل به الموظف، وبناءا عليه تعمل الدولة جاهده على تقديم رواتب مميزه للموظفين كما تفعل في رواتب الهلال الأحمر السعودي، ويتم تحديد قيمه الراتب الخاص بالموظف عبر سلم رواتب الموظفين وقد حددت المؤسسة العامه للبريد السعودي سلم الرواتب لديها وهى كالتالي:

تبدأ رواتب البريد من 3000 ريال وتزيد على حسب المؤهل والخبرة.

يتم حصول الموظف على 500 ريال بدل مواصلات.

يتم خصم مبلغ 270 ريال لمؤسسة التأمينات والتقاعد.

والذي جاء أيضا موضحا في الجدول التالي:

مميزات وظائف البريد السعودي

إن البريد السعودي قام بتوفير العديد من الوظائف المختلفة التي تقدم لمندوبي المؤسسة، وقد تختلف الوظائف على حسب درجة الموظف العلمية والخبرة ويعمل البريد على تقديم الكثير من المميزات لدى موظفي البريد وتتلخص تلك المميزات في الآتي:

يحصل موظفي البريد على مكافأة سنويه كل أول شهر رمضان وتبلغ راتب شهرين.

تقوم المؤسسة بتوفير تامين طبي واجتماعي للموظف وأسرته والذي يمنح لجميع مستشفيات المملكة.

شروط التقديم على وظيفة البريد السعودي

قامت مؤسسه البريد السعودي بتوضيح الشروط التي يجب أن تتوافر لدى المتقدمين لوظيفة البريد، وان المؤسسة قامت بتوقير العديد من الخدمات لدى المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية على مر التاريخ من خلال مواكبة التطور العالمي في متخلف القطاعات والهيئات، واليكم في هذا المقال سوف نقوم بتوضيح بعض الشروط للتقدم إلى وظيفة البريد السعودي وهى كالآتي:

عدم وجود أي مشاكل صحيه لدى المتقدم.

لا بد أن يكون لديه سيارة شخصيه ورخصة قياده ساريه.

حسن المظهر.

امتلاك هاتف جوال.

أن يكون متعهد بالمحافظة على العهدة والمعدات التي يمتلكها.

طريقة التقديم على وظائف البريد السعودي

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التقديم على وظيفة البريد السعودي، وذلك وفق شروط معينه تم إطلاقها من قبل مؤسسه البريد، وجدير بالذكر أن الذي تنطبق عليه هذه الشروط يستطيع أن يقدم على هذه الوظيفة وذلك من خلال التقديم الإلكتروني عن طريق الخطوات الأتية: