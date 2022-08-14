نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط مباشر” نتيجة تنسيق المرحلة الاولي للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ادبي وعلمي على موقع tansik في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022 للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية الان نستعرضها وننقلها مع حضراتكم الان، حيث يستعد موقع التنسيق الالكتروني على غلق أبواب التسجيل على تنسيق المرحلة الاولي والذي بدء رسمياً بداية من يوم 11 أغسطس واستمر حتى يوم 15 أغسطس، باستقبال طلبات نحو 117758 ألف طالب وطالبة، على ان من المخطط على تبدأ الاستعداد تجاه إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي على شكل نستعرضه وننقله من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2022
تتجه حالياً الأنظار تجاه نتيجة تنسيق المرحلة الاولي المخطط على ان يتم الاعلان عنها بشكل وبصورة رسمية من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية، حيث من المخطط على ان يتم الاعلان والكشف رسمياً عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولي امام جميع الطلاب والطالبات وذلك عبر موقع التنسيق الرسمي وذلك بعد مراجعة طلبات المتقدمين على تلك المرحلة وتوجيه الطلاب للكليات التي تتناسب مع مجموعهم بعدما فتحت وزارة التعليم العالي التسجيل على تلك المرحلة وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي بحد أدنى بلغ إلى 89% بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم وبحد أدنى وصل الى 83% بالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة وبحد أدنى وصل الى 64% بالنسبة لطلاب شعبة أدبي، على ان يتم الاستعداد حالياً على نشر نتائج تنسيق المرحلة الأولي على شكل نستعرض ننقله الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال
خطوات استعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولي
نتابع وننقل الآن عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولي وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي على الشكل التالي:-
- فتح موقع التنسيق الرسمي
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية
- حدد الشعبة الأدبي والعلمي
- ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- ادخل رقم جلوسك فى الايقونة المخصصة لها
- حدد كلمة السر الخاص بك
- إدخال الرقم القومي الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها
- انقر بالنهاية على ايقونة استعلام وقم بطباعة بطاقة الترشيح هذا ومع العلم على ان تكون بطاقة الترشيح التي ستظهر أمامك بمثابة دعوة للدخول داخل مقر الجامعة وليس اثبات قيد داخل الجامعة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “رابط مباشر” نتيجة تنسيق المرحلة الاولي للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ادبي وعلمي على موقع tansik على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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