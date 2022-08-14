نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط النتيجة” نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022 كربلاء الدور الاول epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022 كربلاء، حيث بدأ البحث بين الطلاب والطالبات بشكل مكثف في محافظة كربلاء العراقية عن رابط نتائج الاعتراضات بالصف الثالث المتوسط الدور الاول 2022، وخاصة بعد ظهور الكثير من المحافظات في العراق، وسنتعرف معكم على الطريقة الرسمية لاستخراجها، وما هي أخبار الاعتراضات في المحافظات الأخرى منذ أيام والمؤشرات، حيث إن هناك مؤشرات جيدة جدا في عودة درجات الطلاب المظلومين، وسنتابع معكم في هذا المقال على رابط موقع وزارة التربية، وكيف تستخرجونها بطريقة أخرى في حالة لم تعمل الطريقة الأولى، فاقرأوا حتى النهاية لعدم تفويت أي تفاصيل.

نتائج الثالث متوسط الدور الأول

وظهرت نتائج الصف الثالث متوسط الدور الاول للعام الدراسي الحالي 2021/2022 في بداية شهر يوليو للعام 2022، وظهرت نتائج الطلاب مخيبة للآمال بشكل كبير، حيث جاءت الدرجات منخفضة إلى حد كبير بشكل لم يكن الجميع يتوقعه، ولم تتخط نسب النجاح في الكثير من المدارس في العراق ال60 بالمئة، وهذا ما يعني نسب كبيرة من الرسوب والدخول في امتحانات الدور الثاني.

وقامت وزارة التربية العراقية بعدها بفتح تقديم طلبات اعتراض الطلاب على درجاتهم، وتقدم الآلاف من الطلاب على الاعتراضات الخاصة بهم في المدارس بمختلف التربيات التعليمية المنتشرة في العراق، ونتابع معكم أخبار الاعتراضات، فتابعوا معنا.

أخبار ظهور نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022

وبالفعل ظهرت نتائج اعتراضات العديد من المحافظات دفعة واحدة منذ حوالي يومين، وهذه المحافظات هي نينوى، ديالى، الكرخ، الرصافة الاولى والثانية، النجف، ذي قار، القادسية، واسط، اربيل، السليمانية، دهوك، الأنبار، البصرة، كركوك، ميسان، المثنى، وهي متاحة للاستعلام بالفعل في الوقت الحالي.

وحسب النتائج، فقد جاءت النتائج مبشرة، فقد تم تغيير العديد من درجات الطلاب بشكل ملحوظ، ونجح العديد من الطلاب الذي كانوا راسبين قبل التقديم، وهو ما يعتبر مبشرا إلى حد كبير، ونتوقع أن تكون نتائج اعتراضات محافظة كربلاء مشابهة إلى حد كبير مع نتائج مثيلاتها من المحافظات، وتابعنا معكم موعد نتائج السادس الاعدادي 2022.

نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2022 كربلاء

ونتابع معكم كيفية استخراج النتائج الخاصة بكم بكل سهولة، وهذا عبر الطريقتين المشهورتين في العراق، والأولى عبر موقع وزارة التربية، والثانية عبر موقع نتائجنا، وهذا عبر متابعة هذه الخطوات:

اذهب إلى الموقع الوزاري عبر الرابط epedu.gov.iq .

. ثم اضغط على اخبار الوزارة وزارة التربية.

اذا ظهرت نتائج اعتراضات محافظة كربلاء ستجد الخبر الخاص بها في الصفحة الأولى، اضغط عليها، وسيظهر لك صور النتائج.

نتائج اعتراضات الثالث متوسط نتائجنا

والطريقة الثانية يمكنكم عملها اذا لم تستطيعوا التعامل مع الموقع الوزاري، وهذه عبر اتباع هذه الخطوات:

ابحث عن نتائجنا نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022 الدور الاول.

اضغط على الموقع resluts.mlazemna.com.

ثم تقوم بالبحث عن محافظة كربلاء، وبعدها تضغط على زر عرض.

سيتظهر لك النتائج.

واذا كنت من سكان محافظة كربلاء، فاترك لنا تعليقا باسم الطالب واسم المدرسة، وسنتابع معكم في التعليقات نتيجة الاعتراض اذا ظهرت حصريا على موقع ثقفني.

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