العالم اليوم - بعد "حريق أبو سيفين".. كيف نتجنب حوادث المولدات والتكييفات؟

انتم الان تتابعون خبر بعد "حريق أبو سيفين".. كيف نتجنب حوادث المولدات والتكييفات؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أغسطس 2022 10:19 مساءً - بعد حادثة كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة في مصر، والتي راح ضحيتها عشرات الأشخاص، كشف شهود عيان أن الحادث وقع بسبب اندلاع حريق بأجهزة التكييف.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود العيان تأكيدهم أن الحادث بدأ باشتعال النيران في الدور الثاني بمبنى الكنيسة، حيث فوجئ المتواجدون بداخلها خلال قداس الأحد بانقطاع التيار الكهربائي عن المبنى المكون من 4 طوابق، ثم عودته مرة أخرى، ما نتج عنه تماس كهربائي نجم عن عودة التيار تلقائيا للمولدات، مما تسبب في اندلاع الحريق بأجهزة التكييف بالمبنى.

احتياطات أمان التكييف في المؤسسات

يوضح علي عبد النبي، الخبير في شؤون الطاقة، احتياطات الأمان التي يجب اتخاذها في التعامل مع التكييفات سواء عند تركيبها وكذلك استعمالها بالمنازل والمؤسسات.

ونصح عبد النبي نصح بضرورة فصل التيار الكهربائي الخارجي في مثل هذه المؤسسات عند تشغيل المولد الذي يعمل بالديزل، وعند عودة التيار يتم فصل المولد حتى لا يزيد الجهد الكهربائي على التكييف، لأنه عند وصول التيار بعد انقطاعه تضيء مصابيح صغيرة على لوحة معينة للتنبيه، وهنا يجب فصل المولدات بسرعة، وبالتالي الاحتمال الأكبر في حادثة كنيسة أبو سيفين هو أن العامل ترك المولد يعمل عند عودة التيار الكهربائي، مما تسبب في اشتعال الحريق في التكييف نتيجة زيادة قوة التيار الكهربائي.

وبحسب الخبير، فإن بعض المولدات تعمل بشكل آلي عند انقطاع التيار الكهربائي، وتقوم بفصل المولدات بشكل آلي أيضا عند عودة التيار، لتجنب وجود جهد كهربائي عالي من المولد ومن التيار العمومي في نفس الوقت على جهاز التكييف.

التعامل مع التكييف في المنزل

أما بشأن كيفية التعامل مع أجهزة التكييف في المنزل، فينصح الخبير في شؤون الطاقة بضرورة الاهتمام بمسألة تركيب التكييف في البداية، والتأكد من قدرة مفاتيح التشغيل على تحمل التيار الكهربائي.

فإن كان التكييف يحتاج لمفتاح تشغيل 2 أمبير، فيجب وضع مفتاح يعمل بقدرة أعلى من ذلك ليكون 4 أمبير مثلا، لأن التيار الكهربائي يكون عاليا في بداية تشغيل التكييف ثم يعود لوضعه الطبيعي بعد ذلك.

وبالتالي يجب أن يكون مفتاح التشغيل وجميع المفاتيح الكهربائية في المنزل قادرة على تحمل تيار كهربائي أعلى من الأجهزة الموصلة عليها، حتى تتحمل هذا التيار العالي في بداية التشغيل.

صيانة التكييف وتجنب الحشرات والأتربة

يجب مراعاة الصيانة الدورية للتكييف بشكل كامل للحفاظ على كفاءة الجهاز والاكتشاف المبكر لأي عطل به قد يؤدي مستقبلا لوقوع حوادث.

فعند الصيانة، يجب الانتباه لدخول بعض الحشرات للأنابيب الموصلة للتكييف وكذلك تنظيف هذه الأنابيب من الأتربة، لأن تلك الحشرات والأتربة تخلق جوا من الرطوبة داخل الأنابيب، وهذه الرطوبة مع التيار الكهربائي قد تنتج عنها شرارة تتسبب في وقوع حوادث.

تشغيل التكييف على درجة متوسطة

عبد النبي دعا أيضا لضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم تشغيل التكييف على درجة أقل من 25 درجة مئوية، مع تفضيله أن يعمل التكييف على درجة 27 التي تناسب حرارة الجسم (37.5)، لأن تشغيل التكييف على درجات منخفضة يتسبب في استهلاك تيار كهربائي أعلى، وينتج عنه سرعة تهالك التكييف، الأمر الذي يترتب عليه حدوث أعطال في وقت قصير قد لا تكتشف وتقع حوادث بعد ذلك بسبب تردي حالة التكييف.

فصل التكييف بشكل كامل بعد الانتهاء من استخدامه

كما يجب فصل التيار الكهربائي بشكل كامل عن التكييف من مفتاح التشغيل عند الانتهاء من استعماله وليس فقط فصله من جهاز التحكم عن بعد "الريموت"، لأن فصل التكييف من جهاز التحكم عن بعد فقط يجعل التكييف مستمرا في استهلاك الكهرباء نتيجة اتصاله بالتيار الكهربائي.