العالم اليوم - مقتل ثلاثة عسكريين في ضربات "إسرائيلية" في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أغسطس 2022 10:19 مساءً - قُتل ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرون في ضربات إسرائيلية في سوريا الاحد، وفق ما أفادت وكالة سانا السورية الرسمية.

وأوردت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري قوله ان "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ (...) مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفاً بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس".

وأضافت الوكالة: "أدى العدوان إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جهته، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية للقوات السورية وتتواجد فيها ميليشيات إيرانية في ريف طرطوس الجنوبي".

وأضاف: "سقطت عدة صواريخ في محيط قرية أبو عفصة، وفي قاعدة دفاع جوي ورادار في المنطقة، حيث دوت عدة انفجارات عنيفة في المواقع، في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لإنقاذ الجرحى وإخلاء القتلى، دون معرفة عدد الخسائر البشرية حتى الآن".



وقال المرصد إن "هذا الاستهداف الإسرائيلي هو 19 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجديد 2022".