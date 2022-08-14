نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [السادس الاعدادي] موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات 2022 https:://epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات 2022، وخاصة مع اقتراب ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الأول 2022 في جميع محافظات العراق، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن آخر الأخبار بمصهصو موعد ظهور النتائج للطلبة، وآخر المستجدات من داخل لجان التصحيح والمراجعة في وزارة التربية، وهل سيكون هناك درجات مساعدة للطلاب أم لا، كما وسنتعرف معكم على رابط استخراج النتيجة بكل سهولة، فتابعوا في ثقفني.

نتائج السادس الاعدادي 2022

وقد أنهى الطلاب والطالبات في كافة المحافظات في العراق امتحانات الدور الأول بالسادس الإعدادي للعام الدراسي 2022، ومن بعدها تزايدت الأخبار بين الطلبة في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة كروبات التلكرام بخصوص أخبار النتائج من مصادر تابعة لوزراة التربية والتعليم العراقية، وسنتابع معكم أهم هذه الأخبار وهل هي صحيحة أم لا حسب خبرتنا الطويلة في موقع ثقفني.

وكذلك قد تابعنا معكم نتائج اعتراضات الصف الثالث متوسط 2022، فتابعوا معنا.

أخبار نتائج السادس الاعدادي

وانتشرت العديد من الأخبار بخصوص موعد ظهور النتائج، وسنتابع معكم هذه الأخبار والتي يتم تداولها بشكل كبير بين الطلاب في مواقع التواصل، حيث ينتشر بين الطلبة أن النتائج ستظهر هذا الأسبوع في يوم الأربعاء القادم أو الخميس وهو ما سيوافق 18 أغسطس 2022 ميلادي.

تحليلنا لهذا الخبر أنه على الأغلب غير صحيح، حيث إن هذا ما يعني أن النتائج ظهرت بعد 10 أيام من انتهاء امتحانات الطلبة، وهذا غير منطقي وخاصة أن نتائج السادس الإعدادي الدور الاول تطلب نوع من التركيز في عمليات التصحيح، حيث إن نتائج الطلبة هنا ستؤثر وبشكل مباشر على الطلبة، وحدوث أخطاء في التصحيح بسبب السرعة والاستعجال قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.

موعد نتائج السادس الاعدادي موقع وزارة التربية

وتوقعاتنا بالنسبة إلى النتائج أنها ستظهر في خلال أسبوع إلى أسبوعين من الآن، وهذا بعد أقصى على نهاية الشهر الميلادي الجاري، ولكن يوجد احتمال ولو بسيط أن تظهر في جميع المحافظات خلال هذه الأسبوع، وعلى الرغم من أننا لا نؤكد ذلك ولكن نضع هذا الاحتمال في الحسبان، وخاصة أن الوزارة لم تعلن عن أي موعد رسمي.

والمواعيد المنتشرة على الإنترنت ما هي إلا توقعت واستنتاجات من تصريحات وزارة التربية العراقية، أو عبر التواصل مع أحد العاملين في كنترولات تصحيح الامتحانات في المحافظات العراقية.

موقع وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات

ونتعرف معكم على كيفية استخراج النتيجة الخاصة بكم من موقع وزارة التربية العراقية، والتي تتيح كشوفات النتائج فور الإعلان عنها، حيث يمكن للطالب استخراج النتيجة باسمه والرقم الامتحاني عبر هذه الخطوات: