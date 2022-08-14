عمدة زابوريجيا : خطر المحطة النووية يزداد كل يوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 09:28 مساءً - أكد عمدة زابوريجيا، أن خطر المحطة النووية يزداد كل يوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الأحد، إن زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة "زاباروجيا" النووية ستسمح بتحديد المسؤولين عن قصفها.

وشدد أوليانوف - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - على ضرورة تنظيم الزيارة في أقرب وقت ممكن، وضرورة وقف القصف الأوكراني على المحطة وتقديم ضمانات أمنية لبعثة الوكالة الدولية.

وأشار إلى أن قصف قوات كييف يعيق زيارة البعثة الدولية إلى المحطة، مضيفا أن السلطات اقترحت وقف عمل المحطة النووية تجنبا لحدوث كارثة نووية بسبب القصف الأوكراني المتواصل.