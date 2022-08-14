العالم اليوم - وسائل إعلام سورية: هجوم إسرائيلي على محيط مدينة طرطوس

انتم الان تتابعون خبر وسائل إعلام سورية: هجوم إسرائيلي على محيط مدينة طرطوس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أغسطس 2022 09:21 مساءً - ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" في سماء محافظة طرطوس الساحلية.

وأفادت وكالة الأنباء "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية اعترضت "أهدافا معادية" في سماء طرطوس وفي أجواء سلسلة جبال القلمون بالقرب من الحدود اللبنانية.

كما قالت قناة الإخبارية السورية إن "هجوما إسرائيليا استهدف نقاطا في محيط محافظة طرطوس".

من جهته، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية للقوات السورية وتتواجد فيها ميليشيات إيرانية في ريف طرطوس الجنوبي".

وأضاف: "سقطت عدة صواريخ في محيط قرية أبو عفصة، وفي قاعدة دفاع جوي ورادار في المنطقة، حيث دوت عدة انفجارات عنيفة في المواقع، في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لإنقاذ الجرحى وإخلاء القتلى، دون معرفة عدد الخسائر البشرية حتى الآن".



ولم تعرف بعد حصيلة القتلى والجرحى من جراء الهجوم.

وقال المرصد إن "هذا الاستهداف الإسرائيلي هو 19 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجديد 2022".