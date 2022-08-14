نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أخبار جديدة” نتائج السادس الاعدادي 2022 في جميع المحافظات (الأحيائي – التطبيقي – الأدبي) في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على آخر الأخبار بخصوص نتائج السادس الاعدادي 2022، حيث زاد البحث عن أخبارها بشكل مكثف بين الطلاب والطالبات في جميع المحافظات العراقية، وهذا حيث تعتبر هذه نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول من الأكثر ترقبا في العراق نظرا لأن بعدها المرحلة الجامعية، وهذه النتيجة تحدد مستقبل الطالب بشكل كبير، وقد وصلتنا العديد من الأخبار من مصادر قريبة من وزارة التربية العراقية بخصوص الموعد المتوقع لظهور النتائج سنتعرف عليها معكم، كما سنضع لكم الرابط الرسمي لاستخراج النتيجة عبر موقع وزارة التربية العراقية، وطريقة أخرى في حالة لم يعمل الموقع معكم بسبب الضغط، فتابعوا ثقفني.

نتائج السادس 2022

وبدأ الطلاب والطالبات في كافة المحافظات في كافة الفروع الأحيائي، التطبيقي، وكذلك الأدبي في الاختبارت الخاصة بهم على نهاية شهر يوليو 2022 ميلادي، وانتهت الاختبارت الخاصة بهم منذ حوالي أسبوع وأكثر، ومن بعدها زاد البحث بين الطلاب والطالبات عن موعد النتائج، ونحن نملك لكم أخبار جديدة ومبشرة بخصوص ظهور النتائج، فتابعوا.

حيث أنهى طلاب الصف سادس اعدادي الامتحانات الخاصة بهم، وهذا في التعليم باللغات العربية والتركمانية واللغات الأجنبية منذ أيام، وكما نعلم فإن الدفاتر الامتحانية في العراق يتم تصحيحها من قبل المئات بل الألاف من المعلمين والمصححين موزعين على الكنترولات في مختلف المحافظات، وقد تابعنا معكم نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2022.

أخبار نتائج السادس الاعدادي 2022

ونتابع معكم آخر الأخبار بخصوص الموعد، حيث أعلنت العديد من المصادر المقربة من وزارة التربية العراقية ممن يتواصلون مع المصححين والمراجعين أنه النتائج ستظهر بعد حوالي 10 أيام أو أكثر بعد انتهاء الامتحانات، وهذا ما نتابع معكم تفسيره:

حيث إن الأوراق الامتحانية دور اول يتم توزيها في العديد من كنترولات التصحيح في العراق.

تم جعل هناك كنترولات مخصصة لتصحيح الفرع الأحيائي والأدبي والتطبيقي كل على حدة.

وهذا مما سيسرع وتيرة عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بشكل أكبر.

وحسب خبرتنا في موقع ثقفني، فنحن نتوقع أن النتائج لن تظهر بعد 10 أيام من انتهاء امتحانات الطلاب للعام 2022، ولكن نتوقع أن تظهر في خلال فترة من 14 إلى 20 يوما في اسوأ الأحوال، حيث يأتي كل عام، ويقال على شبكات التواصل انها ستظهر في وقت مبكر، وتتأخر نوعا ما، وهذا يعود إلى احتمالية حدوث مشاكل تقنية في الأغلب تؤخر النتائج.

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول الوزاري

ونتابع معكم طريقة استخراج النتيجة عبر موقع وزارة التربية العراقية، حيث إنه يعتبر أفضل من المواقع الخارجية الأخرى نظرا لأنه يتحمل الضغط الخاص بالطلبة بشكل أفضل، ويمكنك استخراج نتيجتكم منه فور ظهورها عبر اتباع هذه الخطوات:

اذهب إلى موقع وزارة التربية العراقية .

. ثم اضغط على أخبار الوزارة.

اضغط على خبر اعلان نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول (العلمي – أدبي).

ثم اختر المحافظة (بغداد، الرصافة، الكرخ، إلخ) بالعراق، ومن بعدها تختر المدرسة.

سيظهر لك الكشف، تستعلم عن النتيجة بالاسم والرقم الامتحاني.

ونقدم لكم في موقع ثقفني خدمة استخراج نتيجة السادس العام الدراسي الحالي فور ظهورها، فاتركوا لنا تعليقا باسم الطالب والمدرسة والمحافظة، وسنتسخرج لكم النتيجة عندما تظهر فورا، فتابعوا موقعنا أولا بأول.