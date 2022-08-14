نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور أول الفصل الدراسي الثاني عبر موقع وزارة التربية العراقية بالرقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أن عمليات البحث عن نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق في تزايد دائم ومستمر، حيث أن وزارة التربية العراقية كانت قد أعلنت عن نتائج الطلاب في الصف السادس الإعدادي بشكل تدريجي في مختلف المحافظات العراقية، وهذا بعد ما أنهى طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي امتحاناتهم خلال الفترة الأخيرة، وبذلك يمكن للطلاب أو أولياء الأمور الاستعلام عن النتائج إلكترونيا بالرقم الامتحاني فقط.

نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 دور أول

في الآونة الأخيرة كانت المحافظات العراقية المختلفة قد بدأت في عمليات تصحيح ورصد درجات الطلاب في الإدارات التعليمية المختلفة الخاصة بطلاب الصف السادس الإعدادي، وذلك من أجل تجميع نتائج الطلاب ورفعها على الموقع بحيث يستطيع كل طالب أن يحصل على نتيجته بشكل إلكتروني، حيث أن جميع طلاب الصف السادس الإعدادي قد أنهوا جميع الامتحانات والاختبارات المقررة عليهم بتاريخ التاسع من شهر أغسطس والموافق يوم الثلاثاء.

كما أن وزارة التربية العراقية قد أشارت إلى أن الطلاب يستطيعون الحصول على نتيجتهم بشكل سهل من خلال الموقع الخاص بوزارة التربية باستخدام الاسم والرقم الامتحاني فقط، حيث يستطيع الطالب أن يحصل على نتيجته بشكل سهل من خلال عدة بيانات تتمثل في اسمه رباعي والمحافظة التي ينتمي إليها وبالتالي فإن الحصول على النتيجة يمكن أن يتم من المنزل بشكل سريع وسهل.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق

أولا: في البداية نقوم بالذهاب إلى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم في العراق وفتح هذا الموقع.

ثانيا: ومن ثم من النافذة الرئيسية لهذا الموقع يتم الضغط على خيار الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي.

ثالثا: وبعد ذلك يتم تحديد الدور الأول في الأيقونة الخاصة بها.

رابعا: وبعد ذلك يتم إدخال الاسم الرباعي للطالب في الخانة المخصصة للاسم.

خامسا: كما يتم إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب ويلزم أن يتم تحري الدقة عند إدخال هذه البيانات في الأماكن المخصصة لها.

سادسا: ومن ثم يتم الضغط على خيار الاستعلام عن النتيجة أو إظهار النتيجة وبالتالي سيتم إعلان نتيجة هذا الطالب بالتفصيل لكل مادة دراسية.

لقد قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن ظهور نتيجة الصف السادس الإعدادي في محافظات العراق للدور الأول، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن تلك النتائج لتلك المرحلة الدراسية الآن من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي وإتمام عملية الاستعلام باستخدام الاسم والرقم الامتحاني للطالب دون الحاجة لزيارة المدارس أو أي إدارة تعليمية.