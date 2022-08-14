نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط https://epedu.gov.iq/ استخراج نتيجة السادس الاعدادي 2022 بالرقم الامتحاني موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط استخراج نتيجة السادس الاعدادي 2022 فقد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن تفاصيل إعلان نتائج امتحانات الدور الأول لطلاب الصف السادس الإعدادي في العراق 2022، حيث انتهى الطلاب من أداء امتحانات الدور الأول بناء على الجدول الرسمي المعتمد والموحد لجميع المحافظات بشكل عام، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم أن أعمال الامتحانات سارت بناء على الضوابط والإجراءات التي أكدت عليها الوزارة، وقد بدأت على الفور أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب في مختلف المدارس بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة امتحانات الصف السادس الإعدادي الدور الأول في العراق.
نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الأول بالعراق 2022
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بيان رسمي يتضمن العمل على إنهاء كافة أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بمختلف طلاب الصف السادس الإعدادي في العراق بجميع المحافظات بشكل عام، حيث تمر امتحانات ونتائج الطلاب بأكثر من مرحلة والتي تكون نهايتها هي مرحلة رصد النتائج والدرجات التي تتعلق بجميع الطلاب في مختلف المدارس، ومن ثم يتم اعتمادها من قبل المصادر الرسمية في الوزارة، على ان يتم بعد ذلك نشر قائمة النتائج الخاصة بالطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتم الحصول على النتيجة فقط من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، وقد اشارت بعض الجهات الرسمية في الوزارة أنه من المقرر ان يتم اعلان نتائج الطلاب خلال الايام القليلة المقبلة عبر موقع الوزارة الرسمي.
رابط استخراج نتيجة السادس الاعدادي 2022
وقد اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية انه يمكن لجميع طلاب الصف السادس الاعدادي وكذلك أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة امتحانات الدور الأول 2022، وذلك من خلال الموقع الرسمي باستخدام الرقم الامتحاني من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يتم الدخول الى الموقع الرسمي الخاص وزارة التربية والتعليم العراقية.
- ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال الموقع.
- يتم تحديد الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الاول.
- ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح عبر الموقع.
- ثم يتم اختيار ايقونة استخراج النتيجة لتظهر مباشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط https://epedu.gov.iq/ استخراج نتيجة السادس الاعدادي 2022 بالرقم الامتحاني موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.