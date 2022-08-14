نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط https://epedu.gov.iq/ استخراج نتيجة السادس الاعدادي 2022 بالرقم الامتحاني موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتيجة السادس الاعدادي 2022 فقد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن تفاصيل إعلان نتائج امتحانات الدور الأول لطلاب الصف السادس الإعدادي في العراق 2022، حيث انتهى الطلاب من أداء امتحانات الدور الأول بناء على الجدول الرسمي المعتمد والموحد لجميع المحافظات بشكل عام، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم أن أعمال الامتحانات سارت بناء على الضوابط والإجراءات التي أكدت عليها الوزارة، وقد بدأت على الفور أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب في مختلف المدارس بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة امتحانات الصف السادس الإعدادي الدور الأول في العراق.

نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الأول بالعراق 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بيان رسمي يتضمن العمل على إنهاء كافة أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بمختلف طلاب الصف السادس الإعدادي في العراق بجميع المحافظات بشكل عام، حيث تمر امتحانات ونتائج الطلاب بأكثر من مرحلة والتي تكون نهايتها هي مرحلة رصد النتائج والدرجات التي تتعلق بجميع الطلاب في مختلف المدارس، ومن ثم يتم اعتمادها من قبل المصادر الرسمية في الوزارة، على ان يتم بعد ذلك نشر قائمة النتائج الخاصة بالطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتم الحصول على النتيجة فقط من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، وقد اشارت بعض الجهات الرسمية في الوزارة أنه من المقرر ان يتم اعلان نتائج الطلاب خلال الايام القليلة المقبلة عبر موقع الوزارة الرسمي.

رابط استخراج نتيجة السادس الاعدادي 2022

وقد اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية انه يمكن لجميع طلاب الصف السادس الاعدادي وكذلك أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة امتحانات الدور الأول 2022، وذلك من خلال الموقع الرسمي باستخدام الرقم الامتحاني من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.