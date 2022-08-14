طريقة التسجيل في مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية

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عمر شويل - جدة تقدم الشئون الاجتماعية الإماراتية مساعدات كثيرة لعدد كبير من الفئات داخل الإمارات العربية المتحدة, حيث يتم التقدم بطلب إلي الشئون الاجتماعية الإماراتية بطلب للحصول علي مساعدات من خلاله, وترغب الحكومة بدولة الإمارات برفع مستوي المعيشة داخل الإمارات, وذلك عبر تقديم مساعدات عديدة للأشخاص الذي تجدهم الشئون الاجتماعية الإماراتية مستحق للحصول علي مساعدة, فيمكن لكل الفئات التي تم تحديدها من قبل الشئون الاجتماعية التقدم للحصول علي مساعدات الدول, ولكن لكي يتم الحصول علي مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية يجب أن تتوافر الشروط التي وضعتها الشئون الاجتماعية مع الشخص المتقدم للحصول علي المساعدة, وهذه الشروط سوف نوضحها خلال مقالنا, ويمكن لكل الراغبين في الحصول علي مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية أن يقوموا بالدخول علي رابط موقع الشئون والموضح خلال هذا المقال.

طريقة التسجيل في الشئون الاجتماعية الإماراتية للحصول على مساعدات

إذا كنت داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن حاملي الجنسية الإماراتية وتجد انك تستحق الحصول علي مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية فيمكنك التقدم علي الموقع الإلكتروني الخاص بالشئون الاجتماعية للحصول علي مساعدة.

الدخول الموقع الرسمي للشئون الاجتماعية الإماراتية من الرابد الموضح في الفقرة التالية.

قم بملء جميع البيانات المطلوبة منك وذلك مثل, الاسم بالكامل والجنسية, رقم الهوية الوطنية, تحديد نوع المتقدم, رقم الهاتف المحمول, البريد الإلكتروني للمتقدم, وهكذا معلومات وبيانات.

كتابة رقم المرور والتي لا يجب أن يعرفها أحد غيرك, ثم تأكيدها مرة أخرى.

هناك خاصية مميزة في هذه الإعدادات ألا وهي القيام باختيار سؤال سري والإجابة عليه بطريقة سرية لا يرغبون أحد غيرك, وذلك في حالة نسيانك كلمة المرور تقوم بالإجابة علي هذا السؤال فيرسل لك الموقع كلمة مرور مؤقتة جديدة لتقوم بتعيين كلمة مرور جديدة دائمة.

ثم الضغط علي تفعيل عملية التحقق الأمني.

الضغط علي أنا لست ربوت ثم الضغط علي تقديم.

موقع الشئون الاجتماعية الإماراتية

الشئون الاجتماعية الإماراتية هي احدي المؤسسات الإماراتية التي تقدم مساعدات كثيرة لكل الأشخاص داخل دولة الإمارات, لتتمكن من الدخول علي الموقع الإلكتروني للشئون الاجتماعية الإماراتية قم بالنقر علي رابط الموقع, ويقدم موقع الشئون الاجتماعية الإماراتية الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تساعد الأشخاص.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم علي مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية

بعد الاطلاع علي الفئات المستحقة للتقدم علي مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية والتأكد ما إذا كنت من المستحقين المساعدات أم لا, فإذا كنت من المستحقين للمساعدة فلابد من إحضار الأوراق التالية من أجل إكمال عملية التسجيل بشكل ناجح.

يتم إحضار صورة من عدد أوراق هامة ألا وهي ( صورة من الهوية الوطنية- صورة من جواز السفر- صورة من القيد).

إذا كان لديك رخصة تجارية لابد من إحضارها.

إحضار الأوراق التي تبين حجم الدخل للشخص وما إذا كان يملك بيوت أو أراضي.

شروط التقدم في مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية

وضعت الشئون الاجتماعية الإماراتية شروط وضوابط لكل الأشخاص المتقدم للحصول علي مساعدات الشئون الاجتماعية والتي تكون برعاية وزارة التنمية الاجتماعية.

لابد أن يكون من ضمن الفئات التي يتضمنها وزارة التنمية البشرية.

لا يجب أن يتجاوز دخل الشخص المتقدمة عن قيمة المساعدات المساعدات المقدمة.

عند تقدم الزوج للحصول علي مساعدات الشئون الاجتماعية لابد أن يكون الدخل الشهري لا يكفي جميع احتياجات الأسرة.

في حالة تقدم السيدة الإماراتية للحصول علي مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية وكانت متزوجة من شخص اجنبي فلابد أن تكون لها أبناء من هذا الزوج حتي تتمكن من الحصول علي مساعدات الشئون الاجتماعية.

شروط حصول المرأة علي مساعدات الشئون الاجتماعية

تسعي الحكومة بدولة الإمارات علي توفير كل سبل العدل في مساعدة الأشخاص بمختلف أجناسهم, وعلي ذلك تهتم الحكومة بمساعدة المرأة الإماراتية من خلال حصولها علي مساعدات من الشئون الاجتماعية الإماراتية, وعلي ذلك يمكن للمرأة التقدم للحصول علي المساعدات المقدمة من الشئون الاجتماعية الإماراتية ولكن بالشروط الأتية.

أن يحصل لزوج المتقدمة انه أصيب برمض يمنعه من العمل, حيث أن من الأسباب التي يمكن أن تحصل المرأة علي مساعدة من الشئون هي إصابة زوجها بمرض يمنعه من العمل.

أن قد حكم علي عائلها وزوجها بالسجن.

أن يبعد زوج المتقدمة عن دولة الإمارات لأي سبباً ما.

طرق التواصل مع الشئون الاجتماعية الإماراتية

أتاحت الشئون الاجتماعية الإماراتية طرق عديدة للتواصل معها فيوجد منها الرقمي ويوجد منها الإلكتروني, وطرق التواصل مع الشئون الاجتماعية هي.

الاتصال علي الرقم المجاني للشئون الاجتماعية وهو 800623, حيث يتم التواصل علي هذا ارقم طول اليوم, فإذا كان لدي أي شخص استفسار فيمكنه أن يوم بالاتصال علي الرقم الموضح.

مراسلة الشئون الاجتماعية من خلال صندوق البريد وذلك علي الرقم 4409, يتم إرسال الاستفسارات والأسئلة التي يفكر بها الشخص علي هذا الرقم البريدي.

أو التواصل مع الشئون الاجتماعية عبر البريد الإلكتروني [email protected], ويتم إرسال رسالة نصية علي هذا البريد توضح في الخطاب البريدي هذا ما الذي ترغب في معرفته.

رؤية دولة الإمارات المعلنة عبر الشئون الاجتماعية

تم الإعلان عن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تسعي إلي تحقيقها علي المدار البعيد, وتعتبر رؤية دولة الإمارات ما هي إلا تنمية للشئون الاجتماعية, ويتم قياس مدي فعالية الرؤية من خلال الأتي.

قياس مقدار السعادة العالمي, وهو مقياس تم إنشاءه جديداً لرغبة الحكومة الإماراتية في معرفة مدي رضي المواطنين الإماراتين عن حياتهم ومستوي معيشتهم, فإذا كان مقدار السعادة منخفض في التقارير التي تعدها الحكومة علي ارض الواقع, فان الحكومة تنظر إلى سبب انخفاض مستوي السعادة عند المواطنين وتعمل علي حل المشاكل التي تحسن من هذه التقارير.

قياس الهوية الوطنية.

قياس التلاحم الأسري.

سياسة حماية الأسرة الإماراتية

هناك سياسة تم اعتمادها من قبل الحكومة الإماراتية من اجل حماية كل أفراد الأسرة الإماراتية من العنف ضد أي فرد من أفرادها, وتم وضع ست أشكال من أشكال العنف الذي قد يتعرض له أي شخص داخل الأسرة الإماراتية.

العنف الجسدي.

النف اللفظي.

العنف النفسي أو المعنوي.

العنف الاقتصادي.

العنف الجسدي.

الإهمال.

وتعمل الحكومة الإماراتية علي حماية كل كبير وصغير, رجل أو امرأة, وكل من هم داخل دولة الإمارات, وتتمثل دور الحماية التي تقدمها الحكومة الإماراتية للأشخاص في الأتي.

تطوير التشريعات القانونية.

تطوير آليات حماية الأشخاص.

التوعية المجتمعية والوقاية المستمرة.

رفع الكفاءات الوظيفية.

تقديم التدريب النوعي للأشخاص.

الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع الشئون الاجتماعية للمرأة

يقدم موقع الشئون الاجتماعية العديد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم المرأة الإماراتية بتوفير لها كل سبل الراحة عبر هذه الخدمات الإلكترونية.

خدمة الاستشارات الأسرية والتي يتم تقديمها بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع.

طلب مساعدة اجتماعية وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع الإماراتي.

الخدمات الإلكترونية في مجال الحماية الاجتماعية

يقدم موقع الشئون الاجتماعية الإماراتية خدمات إلكترونية كثيرة, وهي عبارة عن مجموعة من الروابط الخاصة بخدمة الرعاية والحماية الاجتماعية الإماراتية وذلك علي المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية المختلفة.

خدمات إلكترونية في الشئون الاجتماعية.

خدمات إلكترونية في شئون العاملين.

خدمات إلكترونية لموظفي الحكومة الاتحادية في الإمارات.

الخدمات الإلكترونية الخاصة بمجال الزواج

هناك مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع الشئون الاجتماعية الإماراتي والتي تخص عموم الزواج داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والتي يكون من ضمنها.