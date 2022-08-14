الفلبين: إجلاء 152 أسرة متضررة من الفيضانات إلى مراكز إيواء وسط البلاد



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 08:22 مساءً - أجلت السلطات الفلبينية ما يصل إلى 152 أسرة من المناطق المتضررة من فيضانات وانهيارات أرضية بالفلبين إلى مراكز إيواء بمدينة "سيبو" وسط البلاد.

وذكر مكتب التخفيف من مخاطر الكوارث والتعامل معها، حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم الأحد، أن من تم إجلاؤهم يتلقون الرعاية اللازمة من قسم الرعاية الاجتماعية، حيث تضررت منازلهم من فيضان مياه نهر "بوتوانون".

وكان تم رصد انهيارات أرضية في عدة مناطق، حيث لا يزال بعض السكان في المناطق الجبلية من مدينة "سيبو" ينتقلون إلى مراكز الإيواء بعد أن تضررت منازلهم إثر الانهيارات الأرضية.