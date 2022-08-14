العالم اليوم - بالفيديو.. شجار قوي بين كونتي وتوخيل بسبب هويبيرغ

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. شجار قوي بين كونتي وتوخيل بسبب هويبيرغ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 أغسطس 2022 08:15 مساءً - اندلع شجار قوي بين مدربي تشلسي وتوتنهام الإنجليزيين، أنطونيو كونتي وتوماس توخيل، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، لحساب الجولة الثانية من منافسات "البريمرليغ".

وانتهت المباراة، التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج، بالتعادل الإيجابي 2-2. وسجل لتشيلسي كل من كاليدو كوليبالي (19د) ورييس جاميس (77د)، فيما جاء هدفا توتنهام بأقدام كل من بيير-إيميل هويبيرغ (68د) وهاري كين (90د).

وشهدت الدقيقية الـ68 من المواجهة شجارا قويا بين مدربي الفريقين، إثر تسجيل هويبيرغ هدف تقليص الفارق.

وكان كونتي يحتفل بطريقة جنونية بالهدف، مما جعل توخيل يدخل معه في تدافع وتراشق قوي، رصدته كاميرا المباراة وعدسات المصورين.

يشار إلى أن هويبيرغ كسر اليوم "لعنة" توتنهام أمام تشلسي، بعدما بات أول لاعب من "السبيرز" يهز شباك "البلوز" في البريميرليغ، منذ نوفمبر 2018.