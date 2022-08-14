نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتيجة الثانوية العامة اليمنية 2022 برقم الجلوس والاسم http://www.moe.gov.ye/ وزارة التربية والتعليم اليمني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتيجة الثانوية العامة اليمنية 2022 برقم الجلوس والاسم فقد كشفت وزارة التربية والتعليم في اليمن عن تفاصيل اعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022 في اليمن لجميع الطلاب، وذلك بعدما أدى الطلاب امتحانات الدور الأول في جميع المدارس المتنوعة بكافة المحافظات اليمنية بشكل عام، حيث ينتظر الطلاب يترقب كبير الإعلان عن النتيجة والتعرف على موعد إعلانها في صنعاء وفي جميع المحافظات والمدن اليمنية بشكل عام، ومن خلال هذه السطور نوضح موعد اعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة في اليمن 2022 وكيفية استخراج النتيجة الكترونيا برقم الجلوس.

موعد اعلان نتائج الثانوية العامة في اليمن

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في صنعاء رسميا خلال الأيام النصائح، أن جميع الأنشطة المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة في اليمن قد اكتملت بالفعل وذلك نهاية الشهر الماضي، وقد اكدت ان كافة طلاب الثانوية العامة من الطلاب والطالبات في جميع المحافظات بكافة التخصصات علمي وأدبي قد انتهوا رسميا من أداء اختبارات الشهادة الأساسية، والتي كانت قد بدأت يوم الأحد 27 يوليو، والتي تمت بناء على الجدول الرسمي المعتمد من قبل الوزارة والموحد لجميع الطلاب بشكلٍ عام، حيث اكدت الوزارة من خلال البيان الذي أعلنته رسميا أنه سوف يتم اعلان نتيجة الثانوية العامة في اليمن رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك حيث يتبقى فقط اعتماد النتيجة رسميا ومعدلات ونسب النجاح من قبل وزير التربية والتعليم اليمنى، على ان يتم طرح النتائج فور اعتمادها عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

موقع نتيجة الثانوية العامة اليمنية 2022 برقم الجلوس والاسم

يمكن لكافة الطلاب واولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022 الكترونيا بسهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، وذلك فور اعلان النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.