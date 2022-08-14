نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر tansik الان رابط نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الاولي 2022 لطلاب ادبي وعلمي جميع المحافظات من موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 الان نستعرضه وننقله مع حضراتكم الان، حيث من المخطط على ان يتم غدا ص إغلاق أبواب التسجيل على تنسيق المرحلة الاولي الذي قد بدء رسمياً بداية من اليوم الحادي عشر من أغسطس والذي من المخطط على ان ينتهي امكانية التسجيل عليه فى صباح يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الخامس عشر من اغسطس، على ان نتابع ونرصد أمام حضراتكم الان بالخطوات طرق الاستعلام عن تلك النتائج التي أصبحت فى الوقت الاخير الترند الاول فى الجمهورية المصرية

رابط نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الاولى

بشكل مؤخر قد بدء تنسيق الجامعات المصرية فى مرحلته الأولى وذلك بعدما تم الإعلان بشكل مؤخر عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 بنسبة نجاح تجاوزت حد 75%، على ان يبدأ رسمياً على الفور تنسيق الجامعات المصرية فى المرحلة الاولي بداية من يوم الخميس الموافق ميلادياً اليوم الحادي عشر من اغسطس، على ان يكون فى مساء يوم الأحد موعدنا مع غلق ابواب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاول، على ان نتابع على غرار هذا الامر عبر الفقرة التالية من تلك المقال الان خطوات وطرق تسجيل رغبات الطلاب على تلك المرحلة بشكل وبصورة الكترونية

خطوات التسجيل فى تنسيق المرحلة الاولي

يكون التسجيل على تنسيق المرحلة الاولي مفتوح أمام جميع الطلاب والطالبات حتى مساء يوم الغد الاثنين 15 اغسطس على ان تكون خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى على النحو التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي التابع لبوابة الحكومة المصرية

اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق الجامعات المرحلة الاولى

البدء فى اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق الجامعات المرحلة الاولى نظام حديث

البدء فى إدخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

البدء على تسجيل رقم السري

البدء على تسجيل رقم جلوسك فى الايقونة المخصصة لها

النقر بالنهاية على خانة تسجيل

علماً على ان موقع التنسيق السابق لنا ذكره بالاعلى سيتم من خلاله طرح نتائج التنسيق ايضاً بعد الانتهاء من أعمال رصد طلبات المتقدمين على التنسيق، على ان تكون خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولي بالاسم الرباعي ورقم الجلوس