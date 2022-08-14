الجزائر تعزى مصر فى ضحايا حريق كنيسة «أبو سيفين»

جدة - نرمين السيد - أعربت الجزائر عن خالص تعازيها وعميق مواساتها لجمهورية مصر العربية، إثر الحريق الذى وقع صباح اليوم الأحد، فى كنيسة "أبو سيفين" بمنطقة إمبابة شمالى محافظة الجيزة، والذى أسفر عن وفاة وإصابة العديد من المواطنين.





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