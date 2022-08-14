36.319 مليار دينار إجمالي الدين العام الأردني

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 14 أغسطس 2022 07:05 مساءً - دوت الخليج :- وصل إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن إلى 110.6% في أول 5 أشهر من العام الحالي، وفق وزارة المالية.
وبلغ إجمالي الدين العام 36.319 مليار دينار في أول 5 أشهر من 2022.
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