نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجات تنسيق المرحلة الأولى 2022 للقبول بالجامعات الشعبة العلمية والأدبية وموعد إغلاق التقديم على موقع tansik في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن درجات تنسيق المرحلة الأولى 2022 للقبول بالجامعات في مصر تختلف تماما عن المعدلات التي شهدها طلاب الثانوية العامة خلال الأعوام الماضية، ويرجع ذلك لتغير معدلات درجات الطلاب على مستوى جميع محافظات مصر، حيث ارتفعت نسب الرسوم بالكثير من المواد الدراسية سواء لشعبة علمي أو شعبة أدبي، وبالتالي انعكس ذلك على مؤشرات القبول في المرحلة الأولى للقبول بالجامعات المصرية على مستوى جميع محافظات مصر، ومن الجدير بالذكر إننا نشهد تسجيل طلاب المرحلة الأولى لرغباتهم الآن عبر المنصة الرسمية التابعة للوزارة.

درجات تنسيق المرحلة الأولى 2022 للقبول بالجامعات

لقد بحث الطلاب والطالبات للشعبة الأدبية والعلمية خلال الأيام السابقة عن درجات تنسيق المرحلة الأولى 2022 للقبول بالجامعات ومعدلات ومؤشرات القبول بالجامعات المصرية، وبالفعل لقد تم الإعلان عن تلك الدرجات وبدء التسجيل في تنسيق المرحلة الأولى في يوم الخميس الموافق 11 أغسطس، ومن الجدير بالذكر أن تلك المرحلة لتسجيل الرغبات ستستمر حتى يوم الاثنين الموافق يوم 15 أغسطس وبعدها سيتم غلق باب التسجيل في تلك المرحلة لتبدأ المرحلة الثانية.

أما عند مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالكليات والمعاد في مصر فتبدأ من 89% لطلب علمي علوم و83% لطلبة علمي رياضة و64% لطلبة الشعبة الأدبية، ومن الجدير بالذكر أن تلك النسب هي الأكثر انخفاضا للطلاب على مستوى الخمس سنوات الأخيرة للتعليم الثانوي العام في مصر بجميع المحافظات.

موعد إغلاق التقديم على موقع tansik

لقد تم تحديد مدة تسجيل رغبات المرحلة الأولى بالجمعات المصرية لتكون خمسة أيام متتالية، حيث تبدأ تلك الأيام من يوم الخميس 11 أغسطس 2022 حتى يوم الاثنين 15أغسطس 2022، ومن الجدير بالذكر أن الطالب ليقوم بتسجيل رغباته لحاجة إلى الرقم السري الذي يحصل عليه من خلال سحبه للملف من المدرسة التي يتبع لها في محافظته.

حيث سيتم دخول المنصة باستخدام رقم الجلوس لتسجيل الـ 75 رغبة وفق التوزيع الجغرافي التي حددته الوزارة للالتحاق بأحد الكليات أو المعاهد، ويتم تأكيد التسجيل وإرسال الرغبات من خلال إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب، وتعتبر تلك الطريقة من أفضل الطرق التي تضمن خصوصية حساب الطالب وتقديمه لرغباته دون التلاعب فيها من أي جهة أخرى.