نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برابط سريع.. لينك نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 برقم الجلوس عبر موقع التنسيق Tansik الالكتروني لطلبة علمي وادبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022، من المقرر أن يتزايد البحث حول لينك نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 بداية من مساء الاثنين القادم، حيث في الأيام الحالية يتم التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني، وهذا من بداية يوم الخميس الماضي بتاريخ 11 أغسطس 2022، وسوف يتم إغلاق باب التسجيل في التنسيق المرحلة الاولى يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس في تمام الساعة السابعة مساءً، والآن من خلال موقعنا سوف نعلن لكم طريقة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 عبر موقع التنسيق، فتابعونا.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022

إلى جميع الطلاب والطالبات الذين قاموا بتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الاولى سوف نعرض لكم من خلال موقعنا اليوم لينك نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022، حيث أنك من خلال هذا الرابط الذي سوف نقدمه لك سوف تتمكن من الدخول إلى موقع نتيجة التنسيق والتعرف على الجامعة التي قمت بالالتحاق بها وفقا لمجموعك الذي حصلت عليه في المرحلة الثانوية العامة، فقطط كل ما عليك فعله هو أن تتبع الخطوات التالية:

تقوم بالضغط على هذا موقع التنسيق الالكتروني 2022.

وبعد ذلك قم بالضغط على نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022.

وقم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك واسمك الثلاثي بالكامل، وكذلك قم بادخال رقمك السري.

وبذلك سوف تتمكن من معرفة النتيجة الخاصة بك بكل سهولة، حيث ستظهر لك اسم الكلية التي تم ترشيحك إليها.

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022

هذا ومن المتوقع أن تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 عبر الموقع الرسمي للتنسيق خلال الأيام القادمة، وتحديدا في أواخر الأسبوع القادم بعدما يتم الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة وترشيح كل طالب إلى كلية تتناسب مع مجموعه، الجدير بالذكر أن الكثير من الجامعات قامت بتجهيز معامل الحاسب الآلي وهذا لكي يقوموا بمساعدة الطلاب والطالبات في عملية التنسيق، كما أنه من المنتظر أنه سوف يتواجد زحام داخل الجامعات في مرحلة التنسيق الثانية لأن هذه المرحلة سوف يكون عدد المسجلين بها أكبر من عدد المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن تكون درجات القبول بكليات تلك المرحلة كما يلي:

آداب بني سويف تأخذ مجموع 269.

تجارة انتساب موجه بنها تأخذ مجموع 268.

تجارة انتساب موجه الزقازيق تأخذ مجموع 268.

آداب انتساب موجه الزقازيق تأخذ مجموع 268.

ساعات قليلة ويشتعل البحث حول لينك نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 التي من المقرر أن ينتهي التسجيل بها في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غدا الاثنين، وقد سجل في تلك لمرحلة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة تمكنوا من الحصول على الحد الادنى لتلك المرحلة التي تؤهل الطلاب المتفوقين للالتحاق بكليات القمة “الهندسة، الآثار، الإعلام،…”.

صرحت وزارة التعليم العالي بأن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 سيتم الاعلان عنها خلال أيام قليلة من الآن، وذلك بعدما يقوم المسئولين بمراجعة كافة الرغبات المسجلة ومقارنتها بالمجموع الحاصل عليه الطالب حتى يتم ترشيحه للكلية المناسبة لمجموعه، علما بأن التوقعات تشير إلى أن النتيجة ستعلن بحد أقصى يوم الخميس القادم الكترونيا.