نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شغال ومباشر.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 من موقع التنسيق الالكتروني Tansik ودرجات القبول بالكليات علمي وادبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022، بعد ساعات من الآن سيشتعل البحث حول رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 التي ينتظرها الطلاب على أحر من الجمر، حيث أن كل طالب يريد التعرف على الكلية التي تم ترشيحه إليها لاستكمال مشواره التعليمي وفقا لما جاء تنسيق المرحلة الاولى 2022 الذي سينتهي التسجيل به مساء يوم الاثنين القادم وفقا لما أقرت به الجهات المسئولة، وخلال السطور القادمة ستقوم أسرة “ثقفني الاخباري” بشرح طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 برقم الجلوس بالخطوات.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022

وكعادة كل عام تم الاعلان عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 وتفعيله من قبل الوزارة، حيث تعمل الدولة على تطوير المنظمة التعليمية وهذا يبدأ من اول ما يتم في الامتحانات الثانوية العامة حتى التسجيل في عملية التنسيق، لذلك الآن خلال هذا العام تم إعلان الكثير من الكليات الحكومية التي سوف تستقبل العدد من طلاب وطالبات الدولة، حيث قامت الوزارة بوضع بعض التعليمات التي يجب على الطالب القيام بها لكي يتعرف على نتيجة التنسيق، وإذا كنت تريد التعرف على نتيجة التنسيق اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني.

بعد ذلك يجب أن تقوم بإدخال البيانات الخاصة بك مثل رقم الجلوس والاسم الثلاثي بالكامل والرقم السري.

بعد ذلك قم بالضغط على عرض النتيجة، وبذلك سوف تظهر لك النتيجة فور ظهورها.

وبعد ذلك يمكنك أن تقوم بطباعتها بسهولة لكي تعمل على تقديمها في الجامعة مع المستندات الخاصة بك.

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022

ومن المتوقع أن تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 خلال نهاية الأسبوع الجاري، والآن مع الحد الادنى للقبول بالكليات للعلمي والادبي:

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 352.0.

تنسيق الكليات اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348.0

سياسة واقتصاد السويس 349.0.

سياسة واقتصاد بني سويف 344.0.

تنسيق الكليات ألسن عين شمس 339.0

ألسن كفر الشيخ 350.0.

ألسن عين شمس 340.0.

ألسن الفيوم 339.0.

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334.0.

ألسن بني سويف 335.0.

ألسن أسوان 333.0.

ألسن المنيا 333.0.

ألسن سوهاج 332.0.

ألسن الأقصر 331.0.

إعلام القاهرة 339.0.

إعلام المنوفية 336.0.

إعلام بني سويف 330.0.

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329.0.

إعلام جنوب الوادي 326.0.

آثار القاهرة 328.0.

آثار الزقازيق بصان الحجر 332.0.

آثار دمياط 330.0.

آثار عين شمس 329.0.

آثار و لغات مطروح 325.0.

آثار الفيوم 325.0.

آثار أسوان 324.0.

آثار الأقصر 323.0.

آثار سوهاج 322.0.

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 329.0.

في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غدا الاثنين سيبدأ البحث يتزايد حول رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 من قبل الطلاب المسجلين في تلك المرحلة، حيث يريد كل طالب التعرف على الطلبة التي تم ترشيحه إليها وفقا لمجموعه، وسط توقعات بأن يتم الاعلان عن النتيجة في يوم الخميس القادم عبرموقع التنسيق الالكتروني، الذي تم تسجيل الرغبات من خلاله.

صرح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي أن من المقرر أن يتم الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 خلال يومي الاربعاء أو الخميس القادميين بحد أقصى، ويمكنك للطلبة الاستعلام عن كليتهم من خلال زيارة الموقع الرسمي للتنسيق المرفق رابطه بعاليه بسهولة من خلال ادخال البيانات المطلوبة، وبعد ذلك كباعة خطاب الترشيح والتوجه به إلى الجامعة لاستكمال اجراءات التقديم.