نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا … شروط التسجيل في التعليم الأولي والمستندات المطلوبة في المغرب في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في التعليم الأولي، أعلنت المؤسسة المغربية لتطوير التعليم الأولي عن تعيين معلمين ومعلمين للتعليم الابتدائي لأطفال الريف الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات في مختلف مناطق المغرب.

مهمة التربويين ومعلمي المدارس الابتدائية

الرقابة البيداغوجية على أنشطة التعليم قبل الابتدائي وفق المعايير المعمول بها.

مشاركة فاعلة في الصندوق المغربي لتطوير التعليم الابتدائي.

تعمل على تحقيق التنمية الشاملة لطفلك من خلال:

تنظيم وتفعيل وتقييم الأنشطة التربوية.

تزويد طفلك بمهارات مختلفة.

تعزيز الانفتاح والأنشطة الترفيهية وفقًا لاحتياجات الأطفال في هذه الفئة العمرية والظروف المحلية.

تعزز الحوار مع العائلات وتتبع النتائج التنموية لطفلك خلال العام الدراسي.

شروط التسجيل في التعليم الأولي

هناك بعض الشروط التي يجب تطبيقها في كافة المتقدمين للتسجيل في التعليم الأولى وهي تتمثل في الاتي:-

الحصول على درجة البكالوريوس أو أعلى.

القدرة على تعلم ممارسات التدريس الجيدة.

العمر بين 20 و 35 سنة.

يجب أن يكون المتقدمون من سكان المنطقة أو المناطق المجاورة.

النضج الملائم والمسؤولية عن تربية الأطفال الصغار ورعايتهم.

القدرة على العمل في جو من روح الفريق والتعاون.

مهارات الكلام الشفوي والكتابي.

أن يجيد اللغتين العربية والفرنسية.

مجموعة من المستندات المطلوبة للتسجيل في التعليم الأولى

الحصول على درجة البكالوريوس أو أعلى.

اكتساب أساليب تعليمية وتربوية ذات جودة مناسبة وفعالة

يجب أن يكون المرشحون ناضجين عقليًا وناضجين ومسؤولين وقادرين على رعاية الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات.

يجب أن يتمكن أولئك الذين يعملون في التعليم الابتدائي من نقل قيمة التضامن والتعاون والدعم للأطفال بسهولة.

انظر نظام التعليم الابتدائي الأساسي في المغرب

مهارات الاتصال والكتابة والمحادثة

الإلمام باللغتين العربية والفرنسية.

تعطى الأفضلية للبنين والبنات في المدن والقرى.

وثائق مباراة التعليم الأولي

سحب استمارة الترشيح من وكالة أنابيك في كل مدينة واستكمال المعلومات المطلوبة.

استئناف المرشح.

أصل بطاقة الرقم القومي مصدقة من الجهة المختصة.

نسخة من الدبلوم أو الشهادة المستلمة. هذا لابد من إثباته.

صورتان للمرشح.

يتم استضافة الملفات الكاملة من قبل سلطات أنابك المختصة في مدنهم.

طريقة الاختيار لتصفيات المباراة التعليمية:

تتم معالجة الملفات المودعة لدى المؤسسة المغربية لتطوير التعليم الابتدائي بالمغرب واختيار المرشحين الناجحين للخضوع لامتحان القبول للدراسة في قطاع التعليم الابتدائي وتكليفهم به.