جدة - نرمين السيد - وقال مجلس السيادة - فى بيان اليوم - إن البرهان تفقد أيضا منطقة المكايلاب بمحلية بربر ومنطقة كدباس.
ووقف رئيس مجلس السيادة، خلال زيارته، على حجم الأضرار والخسائر فى هذه المناطق، مؤكدا وقوفه بجانب المتضررين وتقديم الدعم والعون لهم.
ووجه رئيس مجلس السيادة السودانى كافة أجهزة الدولة الاتحادية والولائية بتسخير كل الإمكانيات من أجل مساعدة المواطنين وتقديم المعونات اللازمة لهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مجلس السيادة السودانى يتفقد المناطق المتأثرة جراء السيول والأمطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.