عبور أكثر من 200 ألف شخص القناة الإنجليزية إلى بريطانيا خلال العام الجارى

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، أن ما لا يقل عن 607 أشخاص وصلوا إلى بريطانيا فى وقت سابق أمس، مشيرة إلى أن أعداد الوافدين إلى البلاد خلال العام الجارى تجاوز حصيلة العام الماضى.

كما أشارت بيانات وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 120 ألفا و441 شخصا قد وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط برا وبحرا خلال العام الماضى.