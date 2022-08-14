نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : الادعاء العام يحقق بـ قضية غسيل أموال كبرى على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 14 أغسطس 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- قالت مصادر قضائية ان النيابة العامة ومن خلال مدعي عام عمان تنظر في قضية غسيل اموال تقدر باكثر من ١٤ مليون دينار.

وبحسب المصدر فان المتهم بهذه القضية مفرج عنه (غير موقوف) الى حين انتهاء التحقيق في حيثيات القضية. وينظر القضاء العديد من قضايا غسيل الاموال التي تحول من لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية أمين عام وزارة العدل وأمين عام وزارة الداخلية وأمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدير عام هيئة التأمين ومراقب عام الشركات ومفوض من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ورئيس الوحدة ، وفق الرأي .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جنحة.